Terjed a koronavírus, Szlovákiában gyorsan fogynak a szájmaszkok

Szlovákiában újabb két esetben gyanakszanak koronavírus-fertőzésre. Bár Peter Pellegrini (Smer) miniszterelnök hangsúlyozta, hogy egyelőre nincs ok a pánikra, a védőmaszkok mégis nagyon gyorsan fogynak a gyógyszertárakból.

Pozsony/Zsolna/Turócszentmárton | Szlovákiában újabb két esetben gyanakszanak koronavírus-fertőzésre. Bár Peter Pellegrini (Smer) miniszterelnök hangsúlyozta, hogy egyelőre nincs ok a pánikra, a védőmaszkok mégis nagyon gyorsan fogynak a gyógyszertárakból.

A két férfi csütörtökön, az esti órákban érkezett meg a Zsolnai Egyetemi Kórházba, ahol koronavírusra jellemző tünetekre panaszkodtak. Mindkettejüket azonnal izolálták, majd átszállították a Turócszentmártoni Egyetemi Kórházba. A betegektől vett mintát ellenőrizni küldték a berlini laboratóriumba, és várhatóan a hétvégén derül ki, hogy valóban az új vírus támadta-e meg szervezetüket. Néhány nappal ezelőtt Pozsonyban is felmerült a koronavírus-fertőzés gyanúja, azonban a tesztek bebizonyították, hogy a feltételezés téves volt. Pellegrini szerint viszont most más a helyzet, hiszen ezek a betegek jártak Kínában.

„Ennél a két esetnél nagyobb a valószínűsége, hogy koronavírussal fertőződtek meg, mint a korábbi eseteknél, hiszen a jelentkező tüneteken kívül figyelembe kell venni azt is, hogy viszonylag közel tartózkodtak a járvány gócpontjához”

– magyarázta a kormányfő.

Az orvosok védőöltözetben szállították a turócszentmártoni kórházba a koronavírus gyanújával kezelt betegeket - TASR-felvétel

Pellegrini továbbá azt is elmondta, hogy két, Kínában tartózkodó szlovákiai állampolgár arra vár, hogy hazatérhessen. Amennyiben a közeljövőben a koronavírusra jellemző tünetek jelentkeznek rajtuk, nem ülhetnek fel a repülőre, és valamelyik kínai kórházban fogják kezelni őket. A miniszterelnök azonban hangsúlyozta, hogy egyelőre nem jelentkeztek rajtuk tüntetek, így feltételezi, hogy nemsokára Szlovákiába utazhatnak. Az ott ragadt személyekért egy speciális gépet küldenek, amely vagy Frankfurtban, vagy Varsóban száll le. A hazatérőket még a reptéren izolálják, majd 14 napra karanténba fogják helyezni a besztercebányai F. D. Roosevelt Egyetemi Kórházban, további kivizsgálásra.

Nemzetközi vészhelyzet

A koronavírus eközben egyre több halálos áldozatot követel: világszerte már több mint 200 személy vesztette életét, és több mint 9500 személy fertőződött meg. Ezt azt jelenti, hogy többen fertőződtek meg az új koronavírustól, mint a 2002 és 2003 között kirobbant SARS-járványtól, amely nagyon sok tekintetben hasonlít a mostani járványhoz. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) csütörtöki ülése után globális vészhelyzetet hirdetett. A WHO főigazgatója, Tedros Adhanom méltatta a kínai hatóságok munkáját, és hangsúlyozta, hogy egyelőre nem javasolja kereskedelmi és utazási korlátozások bevezetését.

Pellegrini: „Ne pánikoljunk”

Pellegrini hangsúlyozta: mindenki tartsa szem előtt, hogy egyelőre egyetlen esetben sem bizonyosodott be, hogy a koronavírus Szlovákiába is eljutott.

„Nem értékeljük alul a helyzet súlyosságát, de nem is akarunk pánikot kelteni. Mindent meg kell tennünk, hogy megakadályozzuk a vírus szlovákiai terjedését”

– közölte a miniszterelnök.

Peter Pellegrini (Smer) kormányfő - TASR-felvétel

Fogynak a maszkok

A helyzet komolyságát viszont a lakosság is érzi, ami abban is megnyilvánul, hogy több szlovákiai városban problémát okozott a védőmaszkok beszerzése. Értesüléseink szerint többek között a pozsonyi és a szenci gyógyszertárakban sem lehetett maszkot kapni, Somorján és Komáromban pedig pénteken töltötték fel a készleteket. Néhány gyógyszertár megkeresésünkre elmondta, hogy rendkívül megnőtt a védőmaszkok iránti kereslet. Adriana Bednárová, a Szlovák Gyógyszerészkamara (SLeK) médiafelelőse lapunkat arról tájékoztatta, hogy a legtöbb gyógyszertárban kapható, papírból vagy textilből készült maszkok nem nyújtanak igazán hatékony védelmet a fertőzés ellen. A valódi védelmet nyújtó, szűrőberendezéssel ellátott maszkok ugyan növelik a védekezés hatékonyságát, ezek azonban drágábbak, és sok gyógyszertárban nem is kaphatóak.