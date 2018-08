Szeptember 1-jén lép életbe az antibürokratikus törvény

Pozsony | A hivatalnokok szeptember 1-től nem követelhetnek az állampolgároktól vállalkozói névjegyzék-kivonatokat, cégnyilvántartás-kivonatokat, illetve ingatlan-nyilvántartási kivonatokat sem. Ezen a napon lép érvénybe az antibürokratikus jogszabály, amely Richard Raši (Smer-SD) szerint meg fogja változtatni a hivatalnokok gondolkodásmódját.

Erről csütörtökön beszélt a beruházásokért és informatizációért felelős miniszterelnök-helyettes.



A törvény az előzetes elvárások szerint több mint 13 millió eurót és több mint 600 000 órát fog megtakarítani az állampolgároknak. Raši hozzátette: 2019. január 1-től az erkölcsi bizonyítvány kivonatát sem kérhetik majd a polgároktól.

Az antibürokratikus törvény megközelítőleg 40 000 hivatalnokot érint, megsértése esetén 1000-5000 eurós büntetés szabható ki, amellyel a szabálysértő intézményt sújthatják.

A törvénymódosítással összefüggésben első körben 400 hivatalnok képzésére került sor, akik aztán a kollégáikat is megtanították az új rendszer használatára. Raši elmondása szerint a tanfolyamok folytatódnak. Jelenleg is dolgoznak annak megoldásán, hogy a kivonatokkal dolgozó hivatalnok azonosítható legyen

Az egyes nyilvántartásokban csak a konkrét, illetékes hivatal hajthat végre változtatásokat, a beruházásokért és informatizációért felelős miniszterelnök-helyettes hivatala (ÚPVII) erre nem jogosult – hangsúlyozta a kormányfőhelyettes.

ozzátette: azok a hatóságok, amelyeknek nincs hozzáférésük a központi adatbázisokhoz, az OverSi portált használhatják, itt találják meg a szükséges kivonatokat.

A miniszterelnök-helyettes arról is tájékoztatott, hogy hamarosan indul a stopbyrokracii.sk portál, melyen keresztül az állampolgárok is elküldhetik majd a javaslataikat, vagy jelezhetik a problémákat. A portálon ezen kívül a hivatalnokok is megtalálhatják majd a szükséges információkat és útmutatókat.

A kormányfőhelyettes elmondása szerint jövőre azt tervezik, hogy felszámolják az állampolgárok adminisztratív terheit az iskolalátogatásról, a szociális és egészségügyi biztosítóval szembeni hátralékról, valamint az adóhátralékról szóló igazolások megszerzése terén is.

A bürokrácia korlátozására vonatkozó intézkedéseket még az előző miniszterelnök-helyettes, Peter Pellegrini (Smer-SD) kezdte meg.