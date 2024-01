Šutaj Eštok: Biztonsági ellenőrzésnek vetjük alá az iskolákat

Az átvilágítás eredményei alapján sorolják majd egyes biztonsági kategóriákba az iskolákat. „Az operatív tevékenységünknek köszönhetően most is tudjuk, melyek a kockázatosabb helyek, és a biztonsági ellenőrzéstől konkrét adatokat és statisztikákat várunk, amelyek a segítségünkre lesznek” – vázolta Šutaj Eštok. Az iskolák besorolása támpontot ad majd, hogyan kell hatékonyan és gazdaságosan reagálni a biztonsági helyzetre az egyes iskolákban. A főiskolák ellenőrzését az első negyedévben akarják előkészíteni.

Ezt követően minden iskola számára ki akarnak jelölni egy személyt a rendőrségen, akivel szükség esetén azonnal kapcsolatba lehet lépni, esetleges iskolai támadásnál pedig megyeszékhelyenként ez a személy irányítaná a gyors beavatkozást.

A mentális egészség terén Drucker a gyerekekkel, a tanárokkal és a szülőkkel való foglalkozást is bevonná a megelőzésbe. Hozzátette, a gyerekeknek el kell magyarázni, hogyan viselkedjenek, mit tegyenek különféle veszélyhelyzetekben, illetve kihez forduljanak, ha zaklatást tapasztalnak. Emellett a pedagógusokkal és az iskolaigazgatókkal való intenzívebb együttműködést hangsúlyozta, a családokat és az érintett minisztériumokat is bevonná a megelőzésbe. „Segélyvonalaink is vannak a gyerekek számára, ezek egy részét a civil szektor működteti” – jegyezte meg az oktatási miniszter. Azt is hozzátette, idén és jövőre is jelentős összeget fordítanak például az iskolapszichológusok tevékenységének támogatására.

Ľubomír Solák országos rendőrfőkapitány hozzátette, egyes intézkedésekre már most is úgy tekinthet a nyilvánosság, mint magától értetődő dolgokra, ilyen az iskolák bejárati ajtajának zárva tartása. „Terítéken van érzékelő berendezések felszerelése a bejáratnál, iskolaőr, beléptető rendszer, térfigyelő kamerarendszer. Mindez az anyagi lehetőségek függvénye. Tekintve az iskolák számát, világos, hogy mindenhol nem lehetnek ilyen felszerelések, ezért kerül sor az iskolák besorolására” – magyarázta Solák.

Šutaj Eštok hozzátette, a kamerák bebiztosításáról tárgyalni fog a régiófejlesztési minisztériummal, amely pályázatot készít elő az önkormányzatok számára térfigyelő kamerarendszerek telepítésére. Ezeket úgy helyezhetnék el, hogy hozzájáruljanak az iskolák biztonságosabbá tételéhez. Az oktatási miniszter leszögezte, a tantermekben nem lesznek kamerák.