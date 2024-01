Šutaj Eštok: A választási törvényről előbb a koalíciónak kell megegyeznie

„Elképzelhetőnek tartjuk, hogy 75 képviselőt választanánk meg az országos listán, 75-öt pedig a választókerületekben. Persze ez nem fog csettintésre működni, mérlegelni kell minden ezzel kapcsolatos meglátást. Remélem, hogy legalább sikerül megindítani a párbeszédet ebben a témában” – mondta Šutaj Eštok. Hozzátette, az első lépés, hogy a koalícióban megegyezés szülessen, de tisztában van az SNS kifogásaival.

Azt is leszögezte, a változtatásokról az önkormányzatokkal is egyeztetni fognak, a belügyminisztériumon kívül a régiófejlesztési minisztériumot is bevonják az előkészítése, de a pártokat nem. „Úgy vélem, a párbeszédet szakértői szinten és a végrehajtó hatalom szintjén kellene lefolytatni, mielőtt beengednénk a folyamatba a politikát. Erre akkor kerül sor, ha kész lesz a tervezet, és a parlament elé kerül. Akkor lesz lehetősége az ellenzéknek hozzászólni. Remélem, hogy szakmai szinten” – jegyezte meg.