Segítséget ígér az új koalíció

A négy párt anyagi segítséget ígér a cégeknek, hogy megmaradjanak a munkahelyek és a munkavállalóknak is. Elhangzott, hogy a Szociális Biztosító bevonásával garantálnák, hogy a karantén és az üzletbezárások ellenére mindenki megkapja márciusi fizetését. Az nem világos, mekkora összeget tud majd felszabadítani az új kormány ezekre az intézkedésekre, tárgyalásokra lesz szükség az EU-val az uniós alapok felhasználásáról, a gazdaság talpra állításáról és a költségvetési deficit mértékéről is. Szóba jöhet kölcsön folyósítása a kis- és középvállalkozásoknak, és a járulékok befizetésének elhalasztása. Az új kormány tárgyalni fog a bankokkal és az adóhivatallal is, például a hitelek törlesztésének elhalasztásáról.

Igor Matovič azt tartaná jó megoldásnak, ha a 80 évesnél idősebb emberek egyáltalán nem hagynák el otthonaikat, és szükség esetén ezt a korhatárt tovább csökkentenék. Matovič szerint be kellene vezetni, hogy a szájmaszk viselete kötelező legyen, ha belépünk valahova. Mint mondja, mindig jobb bármilyen maszk, mint a semmilyen. Egyben arra biztatja az embereket, hogy kezdjenek otthon készíteni maguknak szájmaszkokat, akár régi lepedőkből.