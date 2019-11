Ők lesznek a Híd jelöltjei a parlamenti választáson

Ma tartotta Országos Tanácsát (OT) a Híd Pozsonyban. A testület elfogadta a párt választási programját és a februárban esedékes parlamenti választásra állított jelöltlistát is.

Bugár a sajtótájékoztatón a jelöltlistáról elmondta, a Híd most is az együttműködés elvét érvényesíti, hiszen több párt és szervezet tagjai képviseltetik magukat rajta. A Híd a listájára vette a Šanca, az MKDSZ és a Szlovákiai Roma Kezdeményezés (Rómska iniciatíva Slovenska, RIS) pártok, valamint a Szlovákiai Siketek és Nagyothallók Szövetségének (Asociácia nepočujúcich Slovenska) a jelöltjeit is.

Az OT megerősítette, hogy Érsek Árpád, közlekedési miniszter vezeti a Híd listáját. A párt elnöke azzal indokolta Érsek listavezetői pozícióját, hogy a tárca élén végzett munkája miatt tudja, mit jelent egy ilyen nagy feladat. Kiemelte, hogy a lista első 20 helyén több fiatal is helyet kapott.

Érsek hangsúlyozta, hogy nagy bizalmat jelent az irányában ez a feladat, de nagy felelősséggel is jár. A jelöltlista első helyén álló miniszter szerint pártja számára az lesz a siker, ha bejut a törvényhozásba. Felszólította a listán szereplő személyeket, hogy segítsenek neki a siker elérése érdekében.

Ravasz Ábel, a párt alelnöke, romaügyi kormánybiztos, aki a választási kampányt vezeti, arról beszélt, biztos benne, hogy a párt a választás során sikert ér el. Hangsúlyozta, hogy az ország sokat vesztett volna, ha a Híd nem létezne. A választásra összeállított programjukról elmondta ez a 2016-ra összeállított Polgári Vízió című programjuk átértékelése. Kiemelte a kisebbségek, környezetvédelem és a régiófejlesztés témákat, amelyek hangsúlyosak a programban.

Ravasz kérdésekre válaszolva elmondta, a roma kisebbség képviselői is helyet kaptak a listán, Vavrek István, a párt jelenlegi parlamenti képviselője a 15. helyet kapta, a Szlovákiai Roma Kezdeményezés (Rómska iniciatíva Slovenska) jelöltjei pedig a lista 60-tól 70-ig terjedő részén vannak.

