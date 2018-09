Nőtt a romák foglalkoztatása

Pozsony | Peter Pellegrini (Smer) miniszterelnök komoly vitát akar a roma közösség helyzetének javításáról és az állam szerepéről. Ravasz Ábel (Híd) romaügyi kormánybiztos szerint jó irányba halad a romák integrációja, Jarmila Lajčáková a Kulturális Kutatások Központjának (CVEK) elemzője szerint valódi reformokra van szükség.

82 millió euró

A romák integrációjáról szóló jelentést a kormánynak csak „tudomásul kellett volna vennie”, de a miniszterelnök bővebben akarja tárgyalni a kormány felsővízközi kihelyezett ülésén. Ravasz lapunknak elmondta, az éves jelentés összegzi a minisztériumok intézkedéseket. Tavaly több mint 82 millió eurót költöttek a romák integrációjára, ebből a legnagyobb összeg, 62 millió a munkavállalás segítésére ment, 15 milliót az oktatásba fektettek, továbbá egészségügyre, lakhatásra és diszkrimináció elleni intézkedésekre. A tervezett 142 intézkedésből 75-öt hajtottak végre, 58 folyamatban van.

Ravasz Ábel további reformokat szeretne, 10 pontban foglalta össze az intézkedéseket, melyeket a kormány még megtehet mandátuma végéig. Hangsúlyozta, működik a roma integrációs politika, a források kellően ki vannak használva, de továbbra sincs meg a szükséges jogi háttér. Nagy gond például, hogy az óvodalátogatási kötelezettséget még mindig nem tudták jogszabályba foglalni. „A Pénzpolitikai Intézet (FPI) jelentése szerint rekordot döntött a romák munkavállalása. Más adatok is arra utalnak, hogy jó úton haladunk. De tehetnénk még többet és gyorsabban” – fejtette ki Ravasz.

Nagy gond az oktatás

Jarmila Lajčáková, a CVEK elemzője szerint mindez nem valósulhat meg a miniszterelnök, az oktatásügyi és a munkaügyi miniszter aktív támogatása nélkül. Úgy véli, főleg a roma gyermekek oktatása maradt elhanyagolva. Elismeri a pozitív változásokat, támogatták például a terepmunkát, a közösségi központokat, az iskolai és egészségügyi asszisztenseket és lényegesen több munkalehetőséget sikerült biztosítani. Ez azonban csepp a tengerben, rendszerszintű reformokra van szükség, esélyegyenlőségre, hogy a roma gyermekek is boldogulhassanak az iskolákban. Hozzátette, pár asszisztens és szociális munkás nem javíthat a helyzeten. „A programokat néhány térségben formálisan és felületesen alkalmazzák. De ha sikerül jól megvalósítani őket, akkor is csak lassítják a leszakadást vagy kis mértékben javítják az oktatás színvonalát. Az iskolai asszisztensekkel nem érjük el, hogy a gyerekek együtt tanuljanak” – osztotta meg lapunkkal véleményét az elemző. Példaként említette a lakhatási viszonyokat is: attól, hogy bevezetik az ivóvizet, még mindig a város peremén marad a roma telep. Lajčáková szerint a 82 millió euró nem elegendő, több mint 200 ezer emberre kell számolni.

A romák támogatását nagyrészt uniós pénzből fedezik, de főleg hálózati rendszerek kiépítésre fordítják, az emberi erőforrások biztosítására nem jut elég pénz. (ba, SITA)