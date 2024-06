Nő a külföldi munkavállalók száma Szlovákiában, a rangsort az ukránok uralják

Szlovákiában a tartósan alacsony munkanélküliség idején, és miután több ezer ember korán nyugdíjba vonult, a foglalkoztatott külföldiek száma tovább nő. Ez derül ki a Munka-, Szociális és Családügyi Központ által közzétett adatokból.

A Statisztikai Hivatal adatai szerint áprilisban több mint 105 ezer külföldi dolgozott Szlovákiában, a munkavállalók száma 2,6 millió az országban. Az előző év azonos időszakához képest ez 12,5 százalékos növekedést jelent. A Szlovákiában foglalkoztatott külföldiek mintegy 40 százaléka ukrán, akik már az Ukrajna elleni 2022. februári orosz katonai invázió előtt is nagyobb számban kerestek munkát az országban.

A szlovák pénzügyminisztérium közgazdászainak korábbi elemzése szerint a járvány óta jelentősen megváltozott az uniós országokból és az úgynevezett harmadik országokból érkező külföldiek képviselete a szlovák munkaerőpiacon. Míg a járvány előtti 2019-es évben az unióból és a harmadik országokból származó dolgozók aránya nagyjából azonos volt, addig idén akár 70 százalékot is elérheti az EU-n kívülről származók aránya. Nemcsak ukránok, hanem például Indiából érkező munkavállalók is bekerültek a nyilvántartásba. A szlovák kormány többször is részlegesen enyhítette a külföldiek foglalkoztatására vonatkozó szabályokat.

A szlovákiai munkaadók már régóta figyelmeztetnek a szakképzett munkaerő hiányára. Szerintük a munkaerőpiaci helyzetet tavaly év végén és idén az befolyásolta, hogy több ezer ember vonult nyugdíjba korkedvezményesen, amelyeket a kormány azóta megváltoztatott.

Idén áprilisban az 5,4 millió lakosú Szlovákiában a munkanélküliségi ráta a fő mutató szerint elérte a 3,82 százalékot. A munkaügyi hivatalok az országban mintegy 166 ezer munkanélkülit és több mint 87 ezer üres állást regisztráltak.

