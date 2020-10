Nem lesz kötelező az országos tesztelés, de komoly hátrányba kerül, aki lemarad

Az országos tesztelést a kormány az elkövetkező három hétvégén szeretné lebonyolítani. Elsőként a koronavírussal legjobban sújtott régiókban állítanák fel a mintavételi pontokat, vagyis a Turdossini, a Námesztói, az Alsókubini, valamint a Bártfai járásban, erre már a következő hétvégén (október 23–25.) sor kerülhet. A tesztelés további két szakaszát október 30. és november 1., valamint november 6. és 8. között tervezik.

Vagy teszt, vagy karantén

Igor Matovič hangsúlyozta: az országos tesztelésnek csak akkor van értelme, ha minél többen részt vesznek rajta. Emiatt az utóbbi napokban felmerült, hogy a tesztelést kötelezővé tennék, de a kormányfő végül kedden kijelentette, hogy ez nem valószínű. Aki viszont nem megy el a számára kijelölt helyszínre és időpontban, feltehetően azzal számolhat, hogy a következő 10 napban házi karanténba kell vonulnia. A karantén betartását Matovič szerint a rendőrség és a katonaság fogja ellenőrizni.

„Az országos tesztelésen résztvevők igazolást kapnak a részvételükről. Ha a rendőrök vagy a katonák felszólítására ezt valaki nem tudja felmutatni, kihágást követ el, és 1650 euróig terjedő bírságot szabhatnak ki rá”

– közölte a miniszterelnök.

Hozzátette: aki nem bízik az állami szervek mintavételi módszerében, magánlaboratóriumban is teszteltetheti magát, ám ott a mintát meg is kell fizetni, melynek ára 60 és 80 euró között mozog. Az ott kapott igazolással szintén szabadon lehet mozogni, viszont nem lehet régebbi, mint az országos tesztelésre kitűzött időpont napja.

További fontos információ, hogy aki nem hajlandó elmenni teszteltetni magát, és 10 napra otthon marad, annak nem jár sem ápolási díj (OČR), sem betegszabadság.

Erősítésre van szükség

Az országos tesztelés közel 6000 mintavételi ponton zajlik, és az egyes helyszíneken körülbelül 7 fős, egészségügyi dolgozókból és katonákból álló csapatokra lesz szükség. Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszter ezért nyilvános felhívást tett közzé, melyben arra kéri az orvosokat, a nővéreket, az ápolókat, valamint az orvosi egyetemek hallgatóit, önként jelentkezzenek a szakértői csoportokba. A jelentkezést a korona.gov.sk holnapon lehet kitölteni. A kérdőívben elsősorban azt kérdezik meg, hogy a mintavételnél vagy az adminisztratív munkánál szeretnének-e segíteni, valamint arra, melyik járásban és mikor tudnának segíteni. Krajčí elmondta, az akcióban részt vevő egészségügyi dolgozók fizetésre is számíthatnak, melynek két összetevője lesz: alaptételként héteurós órabér, és azok a dolgozók, akik a mintákat veszik, 20 eurót kapnak minden egyes pozitív teszteredmény után. Matovič ezt a tételt „kockázati pótdíjnak” nevezte, hiszen a mintát vevő személyek különösen közel kerülnek az emberekhez, így ők nagyobb eséllyel fertőződhetnek meg. A kormányfő azonban leszögezte, senkinek sem kell félni, hiszen a tesztelést a legszigorúbb higiéniai előírások mellett fogják végezni. A politikusok is beszállnak A miniszterelnök elmondta, a kisebb tesztelési pontokon a katonaság egyedül is meg tudja oldani a mintavételt, így nagyjából 5000 helyszínre keresnek egészségügyi dolgozókat. Egy mintavételi ponton legalább 4 önkéntest helyeznének el, összesen mintegy 20 000 egészségügyi dolgozó jelentkezésére számítanak. Krajčí szerint ugyan ez nem kevés, de Szlovákiban 19 ezer orvos, 34 ezer nővér és 3200 diák tevékenykedik, bízik abban, hogy fel tudják tölteni a mintavételi pontokat. Arról sem Matovič, sem Krajčí nem akart beszélni, mi lesz, ha nem sikerül összetoborozni a kellő létszámú önkéntest. „Nemcsak B, hanem C tervünk is van” – közölte a kormányfő, de nem árult el részleteket. Arra a kérdésre, hogy szükség esetén kötelezik-e az orvosokat a munkára, egyikük sem akart válaszolni.„ Bízom benne, hogy ilyen lehetőséggel nem kell számolni, és találunk elég önkéntest” – tette hozzá az egészségügyi miniszter, aki hétvégén csatlakozik az Árva vidékén folyó teszteléshez. Ugyanígy tesz Matovič is, aki adminisztratív segítséget nyújt, valamint több OĽaNO-s képviselő is megígérte részvételét. A miniszterelnök szerint a koalíciós partnereiknél is fennáll ez a lehetőség.

Ülésezett a Nemzetbiztonsági Tanács

A nap folyamán Zuzana Čaputová államfő kérésére összeült a Nemzetbiztonsági Tanács is – az államfőt a zárt ülésen tájékoztatták a helyzetről és a tesztelés részleteiről. Čaputová az ülés után elmondta, a hadsereg valóban részletesen tervezi meg a műveletet, és igyekeztek minden részletre kitérni, ám sok olyan kérdés van a teszteléssel kapcsolatban, amelynek megválaszolása még folyamatban van. A köztársasági elnök kiemelte, a tesztelés csak akkor lehet sikeres, ha megfelelő lesz a kommunikáció, és az előkészítés fázisában gondolnak arra is, hogy az egészségügy azokon a hétvégéken is biztonságosan működjön, amikor folyik az országos tesztelés. Számára ugyanis továbbra is kérdéses, hogyan fogják a művelet lebonyolítói biztosítani a megfelelő számú egészségügyi dolgozót a tesztek elvégzéséhez úgy, hogy ne szenvedje meg az ellátórendszer azokon a kritikus napokon. Čaputová elmondta, Marek Krajči egészségügy-miniszter megígérte neki, hogy a stabilitást mindenképpen biztosítani fogják, és az ellátás nem kerül veszélybe.

Az államfő arról is beszélt, hogy az önkormányzatok azt állítják, nem kapnak elegendő információt az előkészületekről. Az elnök asszony úgy tájékoztatott, a művelet szervezői azt mondták neki, regisztrálták a panaszokat, és igyekeznek mindenkinek kielégítően válaszolni.

Zuzana Čaputová megerősítette: véleménye szerint a tesztelésnek önkéntesnek kell lennie, elsősorban azoknak kell részt venniük, akik tüneteket produkálnak, illetve akik jobban ki vannak téve a fertőzésveszélynek, mert sok emberrel van kapcsolatuk, emberek közt mozognak. „Ha valami önkéntes alapon működik, az nem szankcionálható” – jegyezte meg azzal kapcsolatban, hogy Igor Matovič korábban többször jelezte, karanténba küldhetik azokat, akik nem mennek tesztelni. Hozzátette, az önkéntesség és a kötelező karantén kérdése még egyáltalán nem lezárt, és számára maradtak még alkotmányossági kérdések ezzel kapcsolatban.

Hozzáfűzte azonban, hogy bízik benne, a művelet szervezői az alkotmánnyal összhangban lévő válaszokat adnak a felmerülő kérdésekre.

Pozitívan fogadják a tesztet A Hospodárske noviny az AKO ügynökséggel közvéleménykutatást végeztetett arról, milyen arányban hajlandók részt venni az országos tesztelésen az emberek. A megkérdezettek 44 százaléka biztosan részt vesz a teszten, 28 százaléka pedig valószínűleg elmegy. 10-10 százalék válaszolta azt, hogy valószínűleg vagy biztosan nem vesz részt a tesztelésen, 7 százalék pedig nem válaszolt. Igor Matovič kormányfőt kellemesen meglepte a pozitív válaszok aránya, és kijelentette, azon lesz, hogy legalább 80-90 százalék úgy döntsön, letesztelteti magát.

Milyen lehet a karantén?

A tanács ülése után Igor Matovič kormányfő, Marek Krajčí egészségügy- és Jaroslav Naď védelmi miniszter is úgy nyilatkozott, igyekeztek megadni minden választ Čaputová kérdéseire, az ülés konstruktív szellemben zajlott. Egyúttal még több részletet árultak el arról, milyen lehet a tesztelés, illetve a karantén az újonnan felderített fertőzöttek számára.

A karantén ebben az esetben mindenki számára 10 napos lesz – Matovič szerint a fertőzöttek választhatnak, hogy az otthont vagy egy karanténközpontot választják, lehetnek ugyanis olyan családok, ahol egy ember pozitív, a többiek negatív tesztet produkálnak. Ebben az esetben a fertőzött személyt elkülöníthetik, de a családtagoknak is minimum 5 napos standard karanténban kell maradniuk, míg el nem végzik rajtuk a PCR-tesztet – ez a protokoll azok számára, akik fertőzött személlyel léptek kapcsolatba. PCR-tesztet azok is kérhetnek, akiknek pozitív lett az antigéntesztjük, és ha negatívak lesznek, nem kell karanténba vonulniuk, illetve lerövidíthetik a karantén idejét – de ezt önköltségen kell elvégeztetniük.

A karanténközpontokra jelenleg is keresik a szálláskapacitásokat, panziókat, hoteleket, ahol el tudják különíteni a fertőzötteket. Azon hajléktalanok számára, akiknek a tesztje pozitív lett, és nem tudnak házi karanténba menni, szintén a hadsereg biztosítja majd az elzárást.

A karanténba zárás Jaroslav Naď védelmi miniszter szerint nem úgy fog működni, hogy akinek pozitív lett a tesztje, azonnal elszállítják – a fertőzöttnek azonban minél hamarabb, és lehetőleg a legizoláltabb módon el kell jutnia arra a helyre, ahol a 10 napos karanténját abszolválni szeretné. A miniszter szerint attól nem kell tartani, hogy valaki a tesztelésen fertőződne meg. A hadsereg illetékesei jelen pillanatban is felmérik a tesztelőpontokat, minden lépésüket konzultálják és jóváhagyatják a Közegészségügyi Hivatallal, a termek paramétereitől a mintavétel módjáig, és a szigorú higiéniai szabályok miatt az ilyen megfertőződésnek minimális lesz az esélye. A teszteket a héttagú csapat egészségügyi dolgozói fogják végezni, nem a rendőrök vagy a katonák, és nem is az önkormányzatok által kirendelt munkatársak – utóbbiak adminisztratív munkát végeznek. Az eljárás veszélyesebb részét, a törletet elsősorban a képzett egészségügyi dolgozók, orvosok, nővérek végzik, a többiek a teszt kiértékelésében vesznek részt. A teszteltek adatainak begyűjtésénél is vigyáznak, a védelmi miniszter szerint igyekeznek elkerülni az elektronikus rendszerek használatát adatfelvételkor – klasszikus módon papírt és tollat fognak használni, hogy elkerüljék az adatszivárgást.

Naď üzent az önkormányzatoknak is – elmondta, részletes listával fordult a polgármesterekhez, pontosan mit biztosít számukra a védelmi minisztérium a teszteléshez és a tesztpontok felállításához. Ebbe beletartozik a védőruházat és a fertőtlenítőszerek is – az önkormányzatoknak főleg asztalokat, székeket és hasonló eszközöket kell biztosítaniuk.

Igor Matovič abban bízik, hogy a kétfázisú tesztelés lejjebb viszi a járványgörbét, és ismét beköszönthet a lazítások időszaka – ezzel együtt az ország határain 60 napig tesztelnék az embereket, hogy kiszűrjék az újabb fertőzötteket, és ne kelljen új intézkedéseket hozni.

Nagy Roland

Finta Márk