Bárdos lehet a listavezető

Információink szerint az MKP a lista 1. 3. 5. 7. 10. 11. 13. 14. 15. 17. 18. 19. és 20. helyét töltheti be. Az MKP a következő személyeket jelöli a Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) nevű választási párt listájának első helyeire.

1. Bárdos Gyula, a CSEMADOK országos elnöke, az MKP elnökségi tagja.



3. Menyhárt József, az MKP elnöke



5. Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának elnöke



7. Berényi József, az MKP elnökségi tagja, Nagyszombat megye alelnöke



10. Cziprusz Zoltán, az MKP Országos Elnökségének tagja, megyei képviselő



11. Farkas Iván, az MKP gazdaságpolitikai és régiófejlesztési alelnöke, megyei képviselő

Az MKP elnöksége azonban még ma, péntek este is ülésezik, ez a testület nyújtja be a listára vonatkozó javaslatát a párt Országos Tanácsa elé. Ez utóbbi testület holnap, szombaton ül össze és dönt a választási pártban való indulásról, illetve azokról a személyekről, akik a párt számára fenntartott helyeket betölthetik.



Úgy tudjuk, az Összefogás a listán a 2. a 6. a 9. és a 17. helyet tudhatja magának. A Mózes Szabolcs vezette formáció vasárnap délután tartja közgyűlését, ahol majd a listáról döntenek. A Magyar Fórumnak, amelynek Simon Zsolt az elnöke, pedig a 4. a 8. a 12. és a 16. hely juthatott a listán. Összesen 30 helyet kaptak. Ezen politikai formáció pártszervei is vasárnap szentesíthetik a másik két formációval való együttműködést és a jelöltjeik névsorát.

Bugárék is ma döntenek

A Híd is holnap tartja Országos Tanácsát, amelyen a párt elnöksége által beterjesztett jelöltlista-javaslatról szavaz a párt orgánuma. A Híd elnöke, Bugár Béla korábban megerősítette, hogy ezt a listajavaslatot Érsek Árpád jelenlegi közlekedési miniszter vezeti.

Korábbi tárgyalások

A pártok korábban arról is tárgyaltak, hogy az összes magyar politikai formáció egy listán induljon. Ez az egyeztetéssorozat azonban kudarcba fulladt. A Híd végül az MKDSZ-szel állapodott meg, az utóbbi párt Bugárék listáján indul. A héten a Hídhoz csatlakozott a Šanca nevű párt is. A Dobrá voľba is tárgyalt arról hogy Bugár pártjával közösen vágjon-e neki a parlamenti választásnak, de végül nem született megállapodás.