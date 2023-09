VÁLASZTÁSI ANKÉT: Miért tartja fontosnak, hogy részt vegyen az előre hozott parlamenti választáson?

Elsősorban azért, hogy éljünk választói jogunkkal és kivegyük részünket a demokratikus folyamatokból. A demokrácia nem magától értetődő állapot, a posztszocialista országokban bőven van még hová fejlődnie a társadalomnak. A távol maradó, letargiába süllyedt (vagy manipulált) tömegek a saját értelmezésem szerint nehezen definiálhatók polgárként, legfeljebb egyénként, önző fogyasztóként. Szigorúbban nézve az idióta kifejezés görög eredetét is előhúzhatjuk, amely eredetileg magánembert jelentett, azaz olyan „polgárt”, aki nem vesz részt a demokratikus városállam politikai életében.



Panaszkodni, kifogásokat keresni, távol maradni könnyű, így viszont mások döntenek a fejed felett helyetted. Olyan, mintha a mérkőzés közepén kihagynád a kapura lövés lehetőségét, leülnél a pálya közepén, így az ellenfél könnyedén gólt lőhetne a kapudba. Szavazatoddal képviselőt választhatsz és számon kérheted rajta az ígéreteit, amiért rá adod a voksod. Csalódott vagy, hogy ezt nem tette meg? Büntesd meg érte, szavazz másra!



A jövőnkről szavazunk. Számos kortársunkkal ellentétben itthon maradtunk szülőföldünkön, itt raktunk fészket. A szavazati jogunk is egy eszköz ennek megvédésére. A családom, lányom jövőjéről is szavazok, hisz nem szeretném, hogy egy antidemokratikus országból kelljen elmenekülnie. De nemcsak magunkért, családunkért vagy szűkebb környezetünkért vagyunk felelősek, hanem ismeretlenekért is, akikkel egy társadalmat alkotunk. Ne adjuk fel közös jövőnk alakításának lehetőségét, éljünk választói jogunkkal!

Pataki Tamás,

a Kompromisszum polgári társulat aktivistája, Érsekújvár