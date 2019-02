Merkel: Legális, nem pedig illegális migráció kell

A V4-ek kormányfői tegnap délután Pozsonyban találkoztak a német kancellárral. Az ötoldalú tárgyalások fő témái között a 2021-2027-es uniós költségvetés előkészítése, a közelgő EP választások és a migráció is szerepelt. Az öt állam közös projektet indít Marokkó megsegítésére.

Pozsony | A V4-ek kormányfői tegnap délután Pozsonyban találkoztak a német kancellárral. Az ötoldalú tárgyalások fő témái között a 2021-2027-es uniós költségvetés előkészítése, a közelgő EP választások és a migráció is szerepelt. Az öt állam közös projektet indít Marokkó megsegítésére.

Peter Pellegrini szlovák kormányfő az öt politikai vezető közös sajtótájékoztatóján bejelentette, a V4-ek országai és Németország egy közös projektet készítenek elő az észak-afrikai Marokkó megsegítésére a migráció külső okainak kezelése érdekében. A projekt részleteit, többek között azt, hogy az öt ország mennyi pénzt áldoz rá, a következő hetekben hozzák nyilvánosságra.



Angela Merkel német kancellár ezzel kapcsolatban arról beszélt, világos jelét akarják adni, hogy az unión belül ez az öt állam együtt tud dolgozni. A Marokkónak nyújtott segítséggel és a közös fellépéssel a migráció okait szeretnék orvosolni. A kezdeményezés abba az elképzelésbe illeszkedik, mi szerit a menekültek befogadását törvények által szabályozott módon, legálisan kell megvalósítani. Az egyes államok pedig maguk dönthessék el, hogy kit fogadnak be. Az illegális migrációra azonban nincs szükség.



Orbán Viktor magyar miniszterelnök az öt állam sikereit emelte ki.

"Ma itt Európa mag államai találkoztak. Az a mag, amely teljesítménye által kiemelkedik." - mondta a magyar kormányfő, és hozzátette, az EP-választások után Európa megváltozik majd, ezért minden fontos döntést ez után kell meghozni. Orbán szerint a migráció kérdését mindenki a saját nézőpontjából látja.



A 2021-2027-es uniós költségvetéssel kapcsolatban Andrej Babiš cseh kormányfő elmondta, nem érti és nem szereti a készülő uniós költségvetést. Nem szeretné például a mezőgazdasági és infrastrukturális támogatások csökkentését.

"Invesztícióra kell pénzt, betonra, nem holmi iskolázásokra." - mondta a cseh miniszterelnök.



Merkel azzal kapcsolatban, hogy az uniós forrásokat a jogállamiság követelményeinek betartásához kötnék annyit mondott, ha ilyen kérdések merülnek fel, akkor azzal a megfelelő uniós intézmények foglalkoznak. A jogállamiság és az uniós források összekapcsolása nem volt a tegnapi találkozó témája.



Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök az unió és az USA kapcsolatainak fontosságát hangsúlyozta. A transzatlanti szövetség szerinte a béke záloga. Kiemelte, Európának az ukrajnai orosz konfliktus kapcsán egységes álláspontot kell elfoglalnia. Merkel szerint a Nord Stream gázvezeték szempontjából az a kérdés, hogy Ukrajna továbbra is tranzit ország marad-e az orosz földgáz számára.



A vezető politikusok találkozójának értékelésekor Techet Péter politikai elemző szerint nem szabad elfelejteni, hogy a V4-ek egyáltalán nem egységesek, Merkel pedig éppen az esetleges törésvonalakat akarhatta kipuhatolózni. "A visegrádi országok közötti politikai kapocs ma egyedül a menekültellenesség, minden más téren jelentősek a különbségek, a gazdasági kapcsolatok pedig egymás között eleve gyengék. Merkel csak a menekültkérdésben áll szemben egyfajta blokkal, minden más kérdésben válogatni tud a tárgyalópartnerek közül. Prágát és Pozsonyt Berlin már eddig is többször előnyben részesítette. Másrészről a visegrádi országok a menekültügyön kívül maguk jobban függnek (főleg a szlovákok és a magyarok) a német gazdaságtól, mint egymástól vagy a németek tőlük."- mondta az elemző.

Mindazonáltal Merkelnek volt egy pozitív üzenete: a januárban megkötött német-francia aacheni egyezmény nem egy Mag-Európára irányul.