Már Drucker is a pártalapítás felé halad

Drucker az üzenetben az egészségügy, a nyugdíjasok és a fiatal családok problémáinak megoldását emelte ki. A nyarat azzal szeretné tölteni, hogy nyilvános beszélgetéseken mutatja be az ország jövőjének jobbá tételéről szóló elképzeléseit. Ezenkívül elindította a tomasdrucker.sk honlapot, amely egyelőre egy bemutatkozó szöveget és a korábbi Facebook-bejegyzéseit tartalmazza.

Drucker már tavaly decemberben jelezte, nem kizárt, hogy pártot alapít. A Denník N-nek elmondta, elsősorban azon múlik, hogy végül alapít-e pártot, miként fogadják őt a választók. A korábbi miniszter a nyár folyamán szeretné bemutatni a programját. „Ha azt érzem majd, hogy ez megszólítja az embereket, akkor nagyon szívesen teszek további lépéseket” – mondta a lapnak, és hozzátette, ha valóban pártot alapít, akkor annak őszig meg kell történnie.

Fico beszólt Druckernek

Az egykori miniszter kezdeményezésével kapcsolatban felmerült, hogy Drucker a Híd parlamenti frakciójának két tagjával, Cséfalvay Katalinnal és Martin Fedorral, valamint Václav Mika korábbi RTVS- igazgatóval és Marek Maďarič korábbi smeres kulturális miniszterrel is egyeztet. Fedor, aki a Sieť színeiben jutott a parlamentbe, a Denník N-nek megerősítette, Druckerrel a készülő programjáról egyeztet, de hozzátette, nem kötelezte el magát az irányába. Megkeresésünkre Cséfalvay úgy nyilatkozott, most szabadságon van, így a témával nem szeretne foglalkozni.

Drucker lépésére Robert Fico, a Smer elnöke is reagált. „Néha mindenféle kígyókat melenget az ember a keblén” – nyilatkozta, és hozzátette, nem tart az egykori minisztere kezdeményezésétől. „Egyáltalán nem is foglalkozunk vele” – mondta. Fico szerint Drucker belügyminiszterként csődöt mondott.

Váratlan népszerűség

Drucker némileg meglepetést okozott, amikor felbukkant a Focus közvélemény-kutató ügynökségnek abban a júniusi felmérésében, amelyben a politikusokba vetett bizalmat vizsgálták. A kutatás szerint a korábbi egészségügyi miniszter összességében a harmadik legmegbízhatóbbnak értékelt politikusnak mutatkozott. Martin Slosiarik, a Focus igazgatója elmondta, Druckert elsősorban a Smer és az SNS választói tartják megbízhatónak. A Smer szavazói körében a 4., az SNS támogatói között pedig a 3. helyen áll. A Híd szavazóinak válaszai alapján készített rangsorban Drucker szintén a 4. helyet szerezte meg. Az ügynökség vezetője elmondta, őket is meglepte, hogy a korábbi miniszter ilyen magas bizalmi indexszel rendelkezik. Slosiarik szerint ez azzal magyarázható, hogy az emberek kompetens egészségügyi miniszterként emlékeznek Druckerre, és nem látnak jelentős hibákat abban, ahogyan a tárcát vezette. Az ügynökség vezetője szerint a másik ok az lehet, hogy maga Drucker szimpatikus személyiség. „A politikusokba vetett bizalom szintjét azonban nem lehet automatikusan a támogatottságuk szintjével azonosítani” – figyelmeztetett Slosiarik. Hozzátette, a még meg nem alakult pártokra irányuló kutatásaik is azt mutatják, hogy Drucker kezdeményezésének viszonylag nagy a potenciálja.

Kudarc a belügy élén

Grigorij Mesežnikov politológus azonban azt emeli ki, Drucker pozitív értékelése abból fakadhat, hogy a választók nem sikertelen belügyi tárcavezetőként emlékeznek rá. „Belügyminiszterként nem tudta megoldani a kialakult helyzetet, ami aztán a kormány újbóli bukásához vezetett” – emlékeztetett Mesežnikov arra, hogy a tavalyi újságíró-gyilkosság után kialakult kormányválságkor Druckernek nem sikerült leváltania Tibor Gašpar rendőrfőkapitányt, inkább maga távozott a tárca éléről. A politológus arra is felhívta a figyelmet, a sajtó a múltban Drucker ingatlanügyeit is felkapta, de hozzátette, a korábbi miniszter politikai nézeteiről alig tud valamit a választó. „Nem volt pártjelölt és párttag sem, nem egy párton belüli szakpolitikus. Az egészségügyi tárca élére technokrataként került” – mondta Mesežnikov.