Komoly bajban a hazai idegenforgalom

„Örvendetes, hogy szerdától tovább enyhítenek a járványügyi intézkedéseken, vagyis, hogy többek között megnyílhatnak a fitnesztermek, a wellness-szolgáltatások, kaszinók és a fürdők is, amelyek több turistát vonzanak majd a szállodákba” – nyilatkozta Marek Harbuľák, a Szlovák Idegenforgalmi Szövetség (ZCR) elnöke. Szerinte azonban az érintettek ezúttal is az utolsó pillanatban tudhatták meg az ezzel kapcsolatos részleteket.

A változásokat ugyan már hétfőn bejelentették, a Közegészségügyi Hivatal azonban ezúttal is az utolsó pillanatban tette közzé a pontos szabályokat. A vállalkozások számára ugyanakkor ez utóbbiak a mérvadóak, hiszen nem egyszer történt meg, hogy a Közegészségügyi Hivatal egész más szabályokkal rukkolt elő, mint ami korábban a sajtótájékoztatón elhangzott.

A szlovákiai idegenforgalom számára azonban a járványellenes intézkedések feloldása sem jelent garanciát arra, hogy minden visszatér a régi kerékvágásba. Harbuľák szerint az idegenforgalmi szolgáltatások iránt a járvány kitörése előtti időszakhoz képest továbbra is alacsony a kereslet, és látványos javulásra az idei év végéig nem is számíthatunk. Még azokban a szállodákban is, amelyek az elmúlt időszakban elsőként nyitottak, a foglaltság nagyjából 10 százalék körül mozog, és egyelőre a nyári hónapokra sem foglaltak le sok szobát. A szakmai szervezet elnöke szerint a hazai turistákat egyelőre az tartotta vissza, hogy a szállodákhoz tartozó medencéket és wellness-szolgáltatásokat nem vehették igénybe, a külföldről érkező turisták pedig még nem tudják, mikor oldják fel számukra a beutazási korlátozásokat.

„Annak ellenére, hogy az idegenforgalom azon ágazatok közé tartozik, amelyekben a koronavírus-járvány a legnagyobb pusztítást okozta, az ágazatban működő vállalkozások több mint 20 százaléka nem jutott hozzá az állami támogatásokhoz, mivel képtelen volt teljesíteni az ezzel kapcsolatos bonyolult feltételeket”

– mondta el Harbuľák, aki ezért a szabályok átdolgozására biztatja a kormányt. Az ágazati szakmai szervezet képviselői szerint a szomszédos országokban jóval gyorsabban döntöttek a járványügyi szabályok feloldásáról és az idegenforgalomnak juttatott állami támogatásokról is, ami versenyhátrányt jelent a szlovákiai vállalkozásoknak. Harbuľák szerint a kormánynak ezért minél hamarabb elő kellene rukkolnia egy olyan intézkedéscsomaggal, amely hatékony segítséget nyújtana az ágazatnak. „A gyors határnyitások mellett csökkenthetnék például az éttermi szolgáltatások áfáját és vonzóbbá tehetnék az utazási utalványokat is” – tette hozzá Harbuľák.