Kollár káposztalevessel mondott köszönetet a mentősöknek (KÉPEK!)

„Ezek az emberek még most is dolgoznak. Karácsonykor és szilveszter éjszaka is dolgoznak majd. Ők is szívesebben lennének otthon a családjukkal, főznének káposztalevest, készítenének süteményeket” – mondta Kollár.

A házelnök meglátása szerint az egészségügyi dolgozók követelései helyénvalók, ezért megígérte, hogy a koalíciós tanácson beszélni fog Eduard Heger kormányfővel, valamint Igor Matovič (mindketten OĽaNO) pénzügyminiszterrel. „Bízom benne, hogy sikerül konszenzusra jutnunk, és továbbléphetünk” – tette hozzá Kollár.

Kollár szerint a mentősöknek sokszor emberfeletti erőre van szükségük a munkájuk elvégzéséhez. „Tudom, mit kell átélniük pszichikailag” – tette hozzá azzal, hogy nincs könnyű dolguk, amikor súlyos balesetekhez riasztják őket.

Róbert Nádaský a kollégái nevében megköszönte a káposztalevest és a látogatást, valamint azt is, hogy hajlandó segítséget nyújtani számukra. „Nagyon hálásak vagyunk” – mondta Nádaský.