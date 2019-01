Jobban bízunk a rendőrségben

Az Eurobarométer legutóbbi kutatása szerint Szlovákia polgárainak jelentősen növekedett a rendőrségbe vetett bizalma, ám még így is az unió azon országai közé tartozunk, ahol a legkevésbé bíznak a rendőrökben a polgárok.

Az Eurobarométer legutóbbi kutatása szerint Szlovákia polgárainak jelentősen növekedett a rendőrségbe vetett bizalma, ám még így is az unió azon országai közé tartozunk, ahol a legkevésbé bíznak a rendőrökben a polgárok.

A felmérés eredményeire a Transparency International Szlovákia hívta fel a figyelmet. A kutatás szerint 2018 márciusa és novembere között 7 százalékkal növekedett a lakosságnak a rendőség iránti bizalma. A megkérdezettek 45 százaléka bízik a fegyveres testületben. Ez az összes uniós ország viszonylatában is kimagasló javulás, csak Máltán és Romániában növekedett ennél nagyobb mértékben az embereknek a rendőrségbe vetett bizalma. A Transparency szerint a pozitív változás azzal magyarázható, hogy Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolásának ügyében négy személy ellen eljárás indult. De közrejátszhatott az is, hogy előzetes letartóztatásba került Marián Kočner, valamint, hogy adócsalás miatt vádat emeltek Ladislav Bašternák vállalkozó ellen. Májusban pedig Tibor Gašpart a főkapitányi székben Milan Lučanský váltotta.

A civil szervezet ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy uniós viszonylatban Szlovákia továbbra is a második legrosszabb a rendőrségbe vetett bizalom terén.

Az Eurobarométer sok más mellett az igazságszolgáltatásba vetett bizalmat is méri. Eszerint jelenleg nálunk a lakosság 31 százaléka bízik ebben az intézményrendszerben. Ez a 2018 márciusi szinthez képest plusz 6 százalékos növekedést jelent, de még így is csak a negyedik legrosszabb helyre elég. A fenti mutatóknak Magyarország esetében mért értékeit érdemes összehasonlítani a szlovákiai számokkal. A rendőrségbe vetett bizalom Magyarországon ugyan 2 százalékkal csökkent, de még így is jóval a szlovákiai szint fölött, 63 százalékon áll. Az igazságszolgáltatásba vetett hit a déli szomszédunknál 50 százalék, ami szintén jóval magasabb, mint nálunk.