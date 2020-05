Hétfőn újabb lazításokról dönthetnek

Úgy tűnik, enyhítések várhatóak az idősotthonokban és a nemzetközi közlekedésben is - TASR-felvétel

Szlovákiában már hetek óta stabil a járványhelyzet, naponta csak pár új fertőzöttet regisztrálnak, és szerencsére új halálesetekről sem számolnak be. Szombaton például 1606 tesztet végeztek, és egy új beteget sem találtak. Ennek eredményeként az új fertőzöttek heti középértéke már nullán van.

A legfrisebb adatok - korona.gov.sk

Ezt a mutatót azért is érdemes figyelni, mert ettől függ, hogy a kormány lazít-e az intézkedéseken, a jó eredményből pedig joggal lehet arra következtetni, hogy hétfőn újabb enyhítések várhatóak.

Ezt a lehetőséget Igor Matovič (OĽaNO) miniszterelnök sem vetette el, sőt, múlt heti sajtótájékoztatóján kilátásba helyezte, hogy újabb lazításokról dönthetnek a szakértők. Hétfőtől egyébként több dolog is visszatér a régi kerékvágásba: azon túl, hogy kinyitnak az iskolák, a diákoknak újra ingyenes lesz a vonatközlekedés. Szerdától továbbá kinyithatnak az edzőtermek (igaz, szigorú higiéniai előírások mellett), valamint az uszodák is (eddig csak a sportegyesületek használhatták őket, szerdától azonban már a civil lakosság is).

A szlovák kormány minisztereinek legutóbbi megnyilvánulásai arra engednek következtetni, hogy enyhítések jöhetnek az idősotthonokban, valamint a nemzetközi közlekedésben. Előbbiről a munkaügyi minisztérium tájékoztatott, sajtóközleményük szerint a konzílium ma fog dönteni az idősotthonok szokványos működésének fokozatos helyreállításáról. A járvány miatt ugyanis sok intézmény korlátozott üzemben működik.

A nemzetközi közeledéssel kapcsolatban elképzelhető, hogy ezen a héten már engedélyezik bizonyos repülőjáratok újraindítását, de egyelőre legfeljebb 20 személyes utakat. A nemzetközi vasúti és autóbusz-közlekedés azonban valószínűleg továbbra sem indul újra.

A Smer képviselői szerint már a teljes szükségállapotot is meg kellene szüntetni az országban, Matovič azonban nem hajlik erre, nemrégiben éppen a szükségállapot meghosszabbításának lehetőségeiről beszélt. Éppen ezért az sem valószínű, hogy a közeljövőben teljesen megnyitják a határokat, vagy esetleg eltörlik a kötelező karantént.