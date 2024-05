Hétfőn Robert Kaliňákkal találkozott az államfő

„Robert Kaliňák miniszterelnök-helyettes Robert Fico kormányfő állapotáról tájékoztatott. Örülök, hogy javul az állapota, és mihamarabbi felépülést kívánok neki. Ismét felajánlottam, hogy meglátogatom a kórházban, de tiszteletben tartom, hogy ő szeretné megmondani, mikor lesz itt ennek az ideje” – jelentette ki az államfő.

Kaliňákkal a pártelnökök tervezett találkozójáról is beszéltek, melyet az utódjával, Peter Pellegrinivel közösen kezdeményezett. „Megértem, hogy a jelenlegi helyzetben időre és türelemre van szükség. Magánál a találkozónál is fontosabb annak célja, vagyis a társadalom megnyugtatása, ezen továbbra is dolgoznunk kell minden lehetséges eszközzel” – folytatta az államfő.

Kaliňák a biztonsági helyzetről is tájékoztatta, az államfő szavai szerint a jelenlegi feszült helyzetben rendkívül fontos, hogy minden közszereplő körültekintően és tisztelettel nyilatkozzon.