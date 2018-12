Gál volt ügyfelét vizsgálja a hatóság

A pénzügyőrség közleményben tudatta, hogy egy Nyitra megyei vállalat ellen 2,8 millió eurós adócsalás miatt indítottak eljárást. A hatóság szerint a cég azt állította, hogy külföldön értékesített üzemanyagot, de valójában az országon belül adta azt el. Így jelentős áfa-visszaélést követett el. A pénzügyőrség lefoglalta a vállalat 2017es és 2018-as könyvelését, de arra is kötelezte a céget, hogy 1,3 millió euró biztosítékot helyezzen letétbe. A közlemény szerint, ha az adócsalás bűncselekményének gyanúja beigazolódik, a tettesek 7-től 12 évig terjedő börtönbüntetésre számíthatnak.



Körhinta csalás



Az aktuality.sk információi szerint az ügyben meggyanúsított cég nem más, mint az igazságügyi miniszter, Gál Gábor ügyvédi irodája által képviselt vágfarkasdi Jopi Trade nevű vállalat. Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, a kérdéses vállalat egy olyan céghálózatnak a része, amely az ún. „körhinta csalás” módszerével csalhatta el az adót. Ennek az a lényege, hogy az árut, ez esetben üzemanyagot, papíron az uniós országok között utaztatják, ez alapján visszaigénylik, vagy éppen elkerülik az áfát. Az adósság pedig gyakran strómanok nevére íratott cégeknél gyülemlik fel. Mindeközben az áru valójában csak az országon belül cserél gazdát. A céghálózat csehországi része ellen már korábban eljárást indított az ottani adóhatóság. Amikor először felmerült, hogy a Jopi Trade adócsalási ügyben lehet érintett, a miniszternél az iránt érdeklődtünk, milyen szerepet játszik ebben az ügyvédi irodája. Gál elmondta, gyakori, hogy az általuk képviselt vállalatoknak van valamilyen ügye az adóhatósággal. Azt a tárcavezető azonban tagadta, hogy tudna a Jopi Trade-et tartalmazó céghálózat adóvisszaéléseiről – „Ezt én nem zárom ki. Én Csehországban ezt a klienst nem képviselem” – nyilatkozta korábban lapunknak a miniszter. Gál azt is elmondta, az irodája csak addig foglalkozott egy-egy klienssel, amíg annak ügye nem érintette a büntetőjogot. A két Jopi Trade-hez kötődő vállalkozó, a vágfarkasdi Kertész József és Nagy István évekkel ezelőtt azonban öt-öt hónapot ült börtönben adócsalásért. A tárcavezető azt állítja, az ügyfeleinek büntetett előéletéről nem volt tudomása – írja az aktuality.sk. „Az, hogy a Jopi Trade része a hálózatnak, csak egy feltevés” – mondta korábban Gál. Most azonban már eljárás is indult a cég ellen Szlovákiában. A minisztert ezért újra megkerestük. A tárcavezető megismételte korábbi álláspontját, miszerint az, hogy az irodája kit képvisel, nem etikai kérdés. Az ügyvédnek ugyanis képviselnie kell a kliensét, ahogy az orvosnak is el kell látnia a beteget függetlenül attól, hogy az illető páciens kicsoda. Gál egyébként minisztersége kezdetekor leállította az ügyvédi irodájának tevékenységét.



Az adóhivatal székhelye



Az aktuality.sk további érdekes részleteket is feltárt. A szóban forgó céghálózat egyik vállalatának, a Jopi Groupnak a tulajdonában van az a vágsellyei épület, amelyben a helyi adóhivatal székel. Az adóhatóság az 550 négyzetméteres ingatlant évi 13 ezer euróért bérli. A hatóság ebben nem lát problémát, amit azzal indokolnak, hogy a Jopi Group nem a vágsellyei hivatalhoz tartozik. Ugyanebben az épületben székel a Smer vágsellyei szervezete is. A párt helyi szervezetének elnöke František Mrázik üzleti kapcsolatban van a Jopi Trade-del, tőlük vásárol üzemanyagot a mezőgazdasági gépei számára. Mrázik nem mellékesen Vladimír Matejička smeres parlamenti képviselő asszisztense is egyben. Matejička az egyik irodáját ugyancsak a Jopi Trade-től bérli.