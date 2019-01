Gál Gábor biztos benne, hogy a Gorilla-ügy megoldódik

Arra a kérdésre, hogy törvényes bizonyítéknak fognak-e számítani a felvételek, azt válaszolta, hogy ehhez sok kritériumnak kell megfelelniük, de bővebb tájékoztatást nem tud adni, mert nem ismeri az ügy körülményeit.

Gál meggyőződése, hogy megoldódik az ügy. „Nagyon sok ügyünk volt már, amelyekről azt mondták, hogy nem oldódnak meg. Ha valaki 2016-ban, amikor a kormánykoalíció része lettünk, azt mondta volna nekem, hogy sikerül megszüntetnünk Mečiar amnesztiáit, nem hittem volna el. Mégis sikerült. Most Ľuboš Kosík mali kiadatását kezdeményeztük, és ha ez is sikerül, akkor a Gorilla-ügynek is a végére járhatunk" – zárta.