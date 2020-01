Fico ismét magára haragította az orvosokat

A szlovák egészségügy egyik legnagyobb problémája továbbra is a munkaerőhiány. - Shutterstock-felvétel

Pozsony | Robert Fico, a Smer elnöke a külföldre vándorló orvosokkal kifizettetné az egyetem költségeit, az orvosok szerint viszont olyan fizetést kellene adni és olyan munkakörülményeket kellene teremteni nekik, hogy megérje itt maradni. Az orvoshiány olyan méreteket öltött, hogy már a betegek is megérzik.

Robert Fico nemrég a Smer programbemutatóján ismertette az egészségüggyel kapcsolatos elképzeléseit. A volt miniszterelnök maga is elismerte, amit az egészségügyi szervezetek már évek óta hangoztatnak: a szlovák egészségügy egyik legaktuálisabb és legnagyobb problémája az orvoshiány. Fico állítása szerint Szlovákiában 2024-re az orvoshiány eléri a 3 ezer főt. Az egészségügyi minisztériumhoz tartozó Egészségpolitikai Intézet (IZP) tavalyi adatai szerint azonban már jelenleg is több mint 3300 orvos hiányzik a szlovák egészségügyből, ráadásul ha a 65 év feletti orvosok mind nyugdíjba mennek, ez a szám meghaladhatja akár az 5500 főt is. Ehhez képest több mint 4200 szlovákiai orvos dolgozik külföldön, vagyis több, mint amennyi a hazai egészségügyből hiányzik.

Az egészségügyi minisztérium tavaly több olyan intézkedéssel is próbálkozott, melyekkel igyekeztek mérsékelni a problémát. Az egyik ilyen volt a rezidensprogram bővítése, mellyel kapcsolatban azonban maga tárca is elismeri, hogy ez csakis hosszú távon hozhat látványos eredményt. Átmeneti megoldást jelent a külföldi orvosok befogadása, viszont a Szlovák Orvoskamara (SLK) aggodalmát fejezte ki ezzel kapcsolatban. A legtöbb orvos Ukrajnából érkezik (a statisztikai hivatal adatai szerint több mint 500), a kamara szerint gyakran olyan egyetemekről, melyek esetében az oktatás színvonala nem üti meg a megfelelő szintet.

Az orvoshiány számokban: Az Egészségügyi Információk Nemzeti Központjának (NCZI) adatai szerint körülbelül 19 178 orvos dolgozik az országban.

orvos dolgozik az országban. Az Egészségpolitikai Intézet (IZP) tavalyi adatai alapján 3338 orvos hiányzik a szlovák egészségügyből.

orvos hiányzik a szlovák egészségügyből. Ha beleszámoljuk azokat az orvosokat is, akik már idősebbek, mint 65 év, vagyis hamarosan nyugdíjba vonulnak, akkor ez a szám 5515 -re nő.

-re nő. Becslések szerint 4211 szlovákiai orvos dolgozik külföldön. Kö- zülük a legtöbben (2235) Csehországban helyezkedtek el, de sokan dolgoznak Németországban (1185) és Angliában is (343).

55 ezer eurós csekk

A helyzet javítása érdekében Fico azzal rukkolt elő, hogy a külföldre távozó orvosoknak vissza kellene fizetniük az egyetemi oktatás teljes költségét.

„Nem értjük, hogy miért van joguk arra az orvosoknak, hogy az egyetem elvégzése után repülőre vagy vonatra ülnek, és elmennek Ausztriába, Németországba, Franciaországba dolgozni. Nem azért adóznak az itteni emberek, hogy más országok egészségügyébe fektessék a pénzüket”

– jelentette ki a Smer elnöke.

Hangsúlyozta: az egyetem alatt a diákoknak továbbra sem kellene fizetniük az oktatásért, mindössze akkor, ha a lediplomázás után elhagyják az országot, ennek költségei pedig 55 ezer euróra rúgnak.

„Ebből a pénzből pedig új diákokat fogunk képzeni”

– tette hozzá Fico.

Háborgó orvosok

Az egykori kormányfő kijelentései hatalmas felháborodást váltottak ki az orvosok és az orvostanhallgatók körében. Marian Kollár, a Szlovák Orvoskamara elnöke nyílt levelet írt Ficónak, melyben arra hívta fel a figyelmet, hogy a politikusoknak mindig csak a választás előtti időszakban jön meg a kedve az egészségügy problémáival foglalkozni, holott a szakszervezetek már hosszú évek óta próbálják őket cselekvésre buzdítani. Kollár szerint Fico javaslata üres választás előtti gesztus, és teljesen egyértelmű, hogy nincs összhangban az európai normákkal és a szlovák alkotmánnyal, ráadásul a diákokat sem ösztönzi arra, hogy itthon maradjanak.

„Fico pártelnök és valószínűleg maga a Smer sem tudatosítja, hogy miben is rejlik az orvos- és nővérhiány valódi problémája, és azt sem, hogy miért mennek el a fiatal orvosok külföldre dolgozni”

– olvasható a kamara levelében.

Az orvostanhallgatók szintén nyílt levélben reagáltak Fico szavaira. A diákok elutasítják, hogy a tanulmányaikat eszközként használják fel a társadalom megosztására és a politikai kampányra.

„Nyitottak vagyunk a fiatal orvosok munkakörülményeinek javításával kapcsolatos párbeszédre, azzal a céllal, hogy itt tartsuk őket az országban. Nem gondoljuk, hogy ez a javaslat lenne a jó megoldás a fiatal orvosok elvándorlásának megállítására”

– üzenték a medikusok.