Galéria: Érsekújvárban ünnepel a 70 éves Csemadok

A díjátadó után gálaműsor várta a közönséget a főtéri kultúrházba, ahol zoboralji hagyományőrző csoportok mutatkoztak be.

Azért esett Érsekújvárra a szervezők választása, mert miután 1949. március 5-én megalapították a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesületét, néhány nappal később, március 21-én itt jött létre az ország első alapszervezete, élén Tatárik Emil tanárral, és a szervezet tagsága önerőből építette fel a székházát.

A jubileumi ünnepségre érkezők tegnap koszorút helyeztek el Tatárik Emil sírjánál és Sidó Zoltán emléktáblájánál, aki egykor a helyi, a területi, illetve az országos szervezet élén állt.

Bárdos Gyula a Csemadok országos elnöke a Szlovák Köztársaság arany mellvértjét vette át Bukovszky László kisebbségügyi kormánybiztostól.

„Annak ellenére, hogy a Mečiar-kormány egyik napról a másikra megszüntette a Csemadok állami költségvetési támogatását, a legnehezebb években szövetségünk akkori elnöke, Bauer Győző diplomáciai sikereként könyvelhető el, hogy azóta a mindenkori magyar kormány támogatja, a jelenlegi pedig kiemelt nemzeti intézményként segíti a Csemadokot. Igaz, hogy hét évtizedes múlttal és a legnagyobb tagsággal rendelkezünk, ám a közösségünk nincs a legjobb kondícióban. A felvidéki magyarság jelentős része elfordult a közélettől, közönyössé vált, ezért a Csemadok a tagság óhaját teljesítve most is csak azt szeretné, amit a korábbi években is állandóan hangsúlyozott. Üljünk le egy asztalhoz, beszéljünk egymással, a sokat ártó széthúzás helyett végre fogjunk össze megmaradásunk, fejlődésünk érdekében“ – mondta Bárdos Gyula.

A Csemadoknak jelenleg mintegy 53 ezer tagja van, és évente csaknem ötezer rendezvényt valósít meg. Fekete Péter Magyarország kultúráért felelős államtitkára beszédében hangsúlyozta, hogy lövészárkok ásása helyett el kell következnie a közös jövőépítkezésnek, és köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vállal az értékmentő és érdekvédő kulturális munkában, véleménye szerint a fiatalok csatlakozása reményt ad, hogy a felvidéki magyarság nem marad támasz nélkül a legnehezebb napokban sem.

A megfelelő utánpótlásra utalt beszédében Bukovszky László is, amikor mérleget vont a szervezet működése kapcsán.

„Két fejezetre bontható az elmúlt hetven év, van egy negyvenéves átkos, és egy harmincéves demokratikus időszak. Ez alatt a hetven év alatt voltak nem vállalható, kevésbé vállalható és igenis vállalható döntései a Csemadoknak. Azokra kell építeni, akik a Csemadok igazi célkitűzéseit képviselték, azt kívánom, hogy tíz év múlva reálisan tudjuk felmérni, mit adott nekünk a Csemadok” – hangsúlyozta Bukovszky.

A Csemadok területi választmányainak jubileumi ünnepségein összesen 724 személy veheti át a Hűségért emlékplakettet. Emlékérmet vettek át a szombati jubileumi ünnepségen a Csemadokkal évek óta együttműködő szlovákiai és határon túli szervezetek, társaságok, intézetek, együttesek és kórusok vezetői a közös célok megvalósításáért.