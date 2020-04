Elhunyt Vörös Péter, a Híd korábbi parlamenti képviselője

Vörös Péter Köbölkúton nőtt fel, Komáromban érettségizett, majd a Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán tanult Pozsonyban, ahol 1993-ban szerzett diplomát magyar-történelem szakon. 1989-ben aktív résztvevője volt a rendszerváltás eseményeinek, vezette a József Attila Ifjúsági Klubot, a Diákhálózat egyik alapítója volt. Megalakulásától kezdve tagja volt a Független Magyar Kezdeményezésnek, majd a párttá alakult Magyar Polgári Párt alelnöke lett. 1998-ban, a Magyar Koalíció Pártjának megalakulásakor a párt központi titkárává választották, e tisztséget 2007-ig töltötte be. 2009-ben kollégáival együtt megalapította a Híd pártot, majd 2010-ben, a párt parlamentbe kerülését követően a Híd parlamenti képviselője lett. 2012-ben a Radičová-kormány bukása után két évre kikerült a parlamentből, ekkor párton belüli tisztségeiről is lemondott, de a 2014-es európai parlamenti választásokat követően ismét mandátumot szerzett. Ettől kezdve 2020 márciusáig parlamenti képviselőként tevékenykedett. Az utóbbi négy évben elsősorban oktatáspolitikával foglalkozott, a nevéhez fűződik a magyar kisiskolákat megmentő törvénymódosítás, amelyet 2016-ban fogadott el alkotmányos többséggel a parlament. Kitartóan harcolt a magyar iskolák anyagi helyzetének megerősítéséért, többek között az ő munkásságának is köszönhető a magyar iskolák magasabb fejkvótájának bevezetése. Ő volt a kidolgozója és 2019-ben már súlyos betegen beterjesztője annak az átfogó törvényjavaslatnak, amely bevezette volna a nemzetiségi iskola fogalmát, lerakta volna a magyar oktatásügyi önkormányzatiság alapjait, és szakmailag is megerősítette volna a magyar iskolákat. A parlament ezt a javaslatot 7 szavazat híján nem fogadta el. Vörös Péter hosszú ideje a magyar pártok együttműködését szorgalmazta, meggyőződése volt, hogy a 2020-as választásokon a magyar erőknek egy listán kell szerepelniük. Amikor véglegessé vált, hogy ez az együttműködés nem jön létre, úgy döntött, nem indul a parlamenti választáson.

Vörös Péter április 3-án töltötte be 54. életévét.

Sólymos László volt környezetvédelmi miniszter a közösségi hálón búcsúzott képviselőtársától: