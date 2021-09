Egyre több új állás között válogathatunk a szlovákiai munkapiaci portálokon

A tavalyi látványos visszaesést követően az idei év eleje óta Szlovákiában is javul a munkapiaci helyzet. Míg januárban 12 ezer új álláslehetőséget regisztráltak az ISTP.sk munkapiaci szakportálon, júliusban már 18 ezret. Mely ágazatokban kínálják a legtöbb szabad állást, és milyen fizetésekre számíthatnak a jelentkezők?

Pozsony | A tavalyi látványos visszaesést követően az idei év eleje óta Szlovákiában is javul a munkapiaci helyzet. Míg januárban 12 ezer új álláslehetőséget regisztráltak az ISTP.sk munkapiaci szakportálon, júliusban már 18 ezret. Mely ágazatokban kínálják a legtöbb szabad állást, és milyen fizetésekre számíthatnak a jelentkezők?

A pozsonyi Trexima statisztikai, munkaerőpiac-kutató és -elemző társaságon belül működő ISTP.sk tanácsadó portál az idei év eleje óta 120 ezer szlovákiai állásajánlatot kínált, 12%-kal többet az előző év azonos időszakához képest. A Trexima projektmenedzsere, Pavol Hudec által kidolgozott elemzésből kiderül, hogy július utolsó hetében az új állásajánlatok száma meghaladta az 5200-at, ami a második legjobb eredmény június második hete után, amikor az új ajánlatok száma elérte a 6400-at. Júliusban 15%-kal több ajánlat volt, mint tavaly ebben az időszakban.

Vezet a gépipar

Az ISTP.sk-n keresztül hagyományosan a gépipari ágazatok (beleértve az autógyártást is) kínálják a legtöbb álláslehetőséget, az elmúlt hónapban 3600 ilyen új ajánlat volt, ami az összes új ajánlat 20%-a. Az építőiparban (1800 álláslehetőség), valamint a műszaki és manuális készséget igénylő munkakörökben is jó a kínálat (1700 álláslehetőség). A foglalkozásokat tekintve túlsúlyban vannak a gépkezelők (operátorok), 2 ezer új ajánlattal, ezek – a teherautó- és kamionsofőrökkel együtt – már hosszabb ideje a vezető pozíciókat foglalják el. Az alacsonyabb szakképesítést igénylő munkahelyekből (mint pl. segédmunkások, takarítók, építőipari alkalmazottak) is 400–500 ajánlatot regisztrálnak.

Regionális különbségek

Júliusban a legtöbb munkalehetőség továbbra is a pozsonyi régióban volt, ahol 3400 állást kínáltak, ami azonban júniushoz képest 17%-os csökkenést jelent. Az ország keleti régiói felé haladva a kínálat csökken, Közép-Szlovákiában 1500–2500 között mozog, az ország délkeleti részein pedig alig éri el az ezret. A járások között egyértelműen a Pozsonyiban a legnagyobb a kínálat (2785), majd a Nyitrai (1055) és a Dunaszerdahelyi (663) járás következik.

Fontos a végzettség?

A munkáltatók az ISTP.sk portálon közzétett álláshirdetésekben leggyakrabban középfokú szakképzettséget (szakmunkás bizonyítványt) kérnek. Ezt az iskolai végzettséget csaknem minden második hirdetésben említették (49%). 33%-ban teljes középfokú, érettségivel végződő szakképzettséget követelnek meg, és az egyetemi végzettséget is nagyjából minden harmadik hirdetésben (31%) említik. Az álláshirdetések csaknem felében ugyanakkor nem tartják fontosnak, vagy egyáltalán nem követelik meg a szakmai tapasztalatot.

Az ISTP.sk portálon minden negyedik hirdetésben szerepel a B kategóriás jogosítványra vonatkozó követelmény is. Az általános kompetenciák közül a munkáltatók az önállóságot, a kommunikációt (emberekkel való bánásmód) és a kézügyességet értékelik leginkább. A személyes tulajdonságok közé tartozik a megbízhatóság, a kommunikációs készség és a pontosság.

Ennyit kereshetünk

A munkáltatóknak 2018-tól az állásajánlatok meghirdetésekor meg kell adniuk az alapbérkomponenst (bruttó fizetés, személyi értékelés és bónuszok nélkül). Az álláshirdetésekben szereplő összes alapfizetési összetevő (fő- és mellékállás, szerződéses munka vagy kereskedelem) átlaga alapján a legjobban azok a munkavállalók keresnek, akik az IT és telekommunikáció (átlagosan bruttó 1645 euró), a tudomány és kutatás (1363 euró) és az egészségügy (1291 euró) területén találnak állást az ISTP.sk segítségével.

SZÉPLAKI DÉNES,

a szerző a pozsonyi Trexima munkaerőpiac-kutató és tanácsadó társaság alkalmazottja