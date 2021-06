Egyre több család adósodik el

„A szlovákiai bankoknak ugyan csökkent a nyeresége a járvány idején, az ország pénzügyi rendszere azonban megőrizte a stabilitását. A hitelmoratóriumot igénybe vevők többsége már visszatért a rendszeres törlesztéshez. A lakossági hitelek nagyjából 0,6, a céges hitelek 0,5 százalékánál számíthatunk problémákra” – nyilatkozta Vladimír Dvořáček, a szlovák jegybank banktanácsának a tagja a most közzétett felmérésükre hivatkozva. Szerinte a szlovákiai biztosítók és a pénzügyi alapok is jól vészelték át a válságot, így az sem csoda, hogy a pénzintézetekkel szembeni bizalom máris visszatért a járvány előtti szintre. A jegybanki elemzők is figyelmeztetnek azonban arra, hogy az elkövetkező évek várható gazdasági növekedését továbbra sem lehet biztosan megjósolni, mivel a járvány még korántsem ért véget. Ezzel kapcsolatban a háztartások és a cégek részéről is több kockázati tényezővel kell számolniuk a bankoknak.

A járvány ellenére az elmúlt időszakban a hitelek iránti kereslet sem csökkent. Épp ellenkezőleg, a lakáshitelek összege az elmúlt hónapban az egy évvel korábbihoz képest is csaknem 10 százalékkal nőtt. A fogyasztási hitelekből ugyan kevesebb fogyott az egy évvel korábbinál, az adóssággal rendelkező háztartások aránya azonban így is 20-ról csaknem 23 százalékra nőtt. „Egyre több az olyan hitel is, amelyet az azt felvevők a nyugdíjas éveikben is kénytelenek lesznek törleszteni” – tette hozzá Dvořáček. Štefan Rychtárik, a jegybank elemzői részlegének a vezetője szerint azonban a kockázatok ellenére a bankok gazdálkodása idén várhatóan már ígéretesebben alakul a tavalyinál.