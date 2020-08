Csaló munkaközvetítők

A koronavírus-járvány miatt Szlovákiában is alkalmazottak tízezreit bocsátották el, akik a jelenlegi helyzetben nehezebben találnak új munkát. A csalók már rájuk is kivetették a hálójukat, jól fizető, ám fiktív állásokat kínálva nekik, miközben megpróbálnak minél több pénzt kicsalni tőlük.

Pozsony | A koronavírus-járvány miatt Szlovákiában is alkalmazottak tízezreit bocsátották el, akik a jelenlegi helyzetben nehezebben találnak új munkát. A csalók már rájuk is kivetették a hálójukat, jól fizető, ám fiktív állásokat kínálva nekik, miközben megpróbálnak minél több pénzt kicsalni tőlük.

A járvány miatt elbocsátott, emiatt nehéz anyagi helyzetbe került álláskeresőkre egyre több csaló próbálja meg kivetni a hálóját. A Munka-, Szociális és Családügyi Központ (ÚPSVR) legújabb figyelmeztetésében is egy ilyenre hívja fel a figyelmet. Az egyelőre ismeretlen csalók egy nem létező osztrák cég, a HGW Logistics GmbH nevében lépnek fel, fiktív székhelyként a Bécstől nagyjából 55 kilométerre nyugatra fekvő Sankt Pöltent adva meg.

„A fiktív cég több szlovákiai és csehországi állásportálon is meghirdette az ajánlatait, elsősorban szalagmunkásokat és raktárosokat keres, miközben az érdeklődőket nagyobb fizetéssel és a munkavállalókkal szemben támasztott minimális követelményekkel próbálja meg behálózni”

– nyilatkozta Jana Lukáčová, az ÚPSVR szóvivője. Hogy csalókról van szó, azt az Osztrák Munkaügyi Hivatal (AMS) is megerősítette, amely szerint HGW Logistics GmbH nevű cég nincs Ausztriában bejegyeztetve, a bejelentetett címen nem üzemel, a mostanra már elérhetetlen internetes címén (www.hgw-logistics.at) szereplő kontaktszemélyek nevével pedig egyszerűen visszaéltek, vagyis az ott szereplő személyeket ártatlanul keverték bele a csalásba. Ez utóbbi miatt már Ausztriában is nyomoznak a csalók után.

A Munka-, Szociális és Családügyi Központ azt tanácsolja a külföldön munkát keresőknek, hogy a saját érdekükben semmi esetre se reagáljanak az említett cég ajánlataira. Akiket pedig már becsaptak, jogtalanul pénzt csalva ki tőlük, azoknak mindenképpen a rendőrséghez kellene fordulniuk.

„Sokadszorra is szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a munkaközvetítők a közvetítői díjat csak azon jogi és magánszemélyektől szedhetik be, akik számára alkalmazottakat keresnek, és semmiképp sem az álláskeresőktől”

– figyelmeztet Lukáčová.

Azonban korántsem a HGW Logistics az egyedüli fiktív állásközvetítő társaság, amely megpróbálta behálózni a munkát keresőket. A szlovák munkaügyi központ szerint az álláskeresőknek óvakodniuk kellene a Letimdosveta.sk és a Personnel.sk ügynökségek ajánlataitól is. Ez utóbbi a Work and Travel utódcége. A Munka-, Szociális és Családügyi Központ szerint az említett cégek a honlapjaikon valótlan állításokkal próbálják meg átverni az álláskeresőket. „Nem adtunk ki számukra engedélyt arra, hogy a közvetítésért díjat szedjenek, és nem is működünk velük együtt” – áll a központ honlapján található figyelmeztetésben. Ebben arra is felhívják a figyelmet, hogy az álláskeresők a munkaközvetítéssel kapcsolatos szabályokat a honlapjukon (www.upsvr.gov.sk) is megtalálhatják, felkészülve a rájuk leselkedő buktatókra.