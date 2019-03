Čaputová minden szavazót megszólítana

Mi a különbség ön és Maroš Šefčovič között?

A különbség közöttünk az, ahogyan Szlovákia problémáit látjuk. Én észlelem az igazságosság hiányát, a konkrét botrányokat, melyek közül néhánnyal közelebbi kapcsolatba kerültem, néhányat pedig távolról szemléltem. Több a jelenlegi kormánykoalícióval is összefüggésbe hozható. Én, ellentétben Maroš Šefčovičcsal nagyon fontosnak tartom, hogy kritikusan szemléljük az aktuális politikai helyzetet, a felelősségre vonást, a korrupciót, a hatalommal való visszaélést és a fér hozzáállást. Továbbá, hogy ezen ismeretek tükrében építsük pozitív szellemben a holnapot. Nála sajnos csak azt a "B"-t látom, vagyis a jövőről szóló elképzeléseket, nem mutat viszont hajlandóságot arra, hogy a jelenről beszéljünk, illetve az olyan múltbeli témákról, melyek még nem zárultak le, nem oldódtak meg. Nem nézhetjük a valóságot rózsaszín szemüvegen keresztül.

Mit üzen a konzervatív szavazóknak, akiket leginkább az foglalkoztat, hogy fogadhassanak-e örökbe gyereket az azonos nemű párok?

Én az értékek mentén történő egyesülést kínálom. Ha a konzervatív szavazó fontosnak tartja a felebaráti szeretetet, az együttérzést, az emberséget és az olyan értékeket, mint az igazságosság és a fér hozzáállás, ahogyan én is. Úgy vélem, megtudjuk találni a közös hangot. Továbbra is kiállok személyes véleményem mellett, mely szerint az intézeti gondoskodásnál jobb, ha két szerető személy gondoskodik a gyermekről, még ha azonos neműek is. Máris szeretném leszögezni, meggyőződésem, hogy a gyermek számára az a legideálisabb, ha a biológiai szülei nevelik. Tudom, hogy ez egy nagyon érzékeny téma, és elfogadom, hogy ebben a kérdésben különbözőek az álláspontok. Ugyanakkor észlelem azt is, hogy a társadalom ezen csoportja óriási gyűlöletnek van kitéve, és ez számomra elfogadhatatlan.

A smeres politikusok és Maroš Šefčovič is igyekszik olyan képet festeni, mely szerint kizárólag ő az, aki győzelem esetén azonnal kész külföldi vezetőkkel, államférfiakkal találkozni. Készen áll ön erre a feladatra?

Természetesen készen állok, és képes vagyok erre a feladatra. Ha megnyerem az államfőválasztást és átveszem az államfői hivatalt, először a szlovák politikai pártok vezetőivel szeretnék egyeztetni. Különböző témákban igyekeznék párbeszédet kezdeményezni. Az első külföldi utam pedig természetesen Csehországba vezetne.

Štefan Harabin szerint fennáll a gyanúja annak, hogy manipulálták a szavazatszámlálást. Ön hogyan vélekedik erről?

Nekem nincsenek ilyen információim, de ha neki birtokában vannak ilyen adatok, akkor jogi lépéseket kellene tennie. Bár az Alkotmánybíróság nem teljes, s nagyon jó lenne, ha a következő szavazás során a képviselők legalább annyi alkotmánybírót megválasztanának, hogy az Alkotmánybíróság plénuma működőképes legyen.

Mintha kevésbé rezonálna, hogy ön az ellenzék és a Progresszív Szlovákia jelöltje.

Egy pillanatra sem tagadtam meg, hogy a Progresszív Szlovákia tagja vagyok, ugyanakkor polgári jelöltnek tartom magam, hiszen több mint 15 ezer aláírást gyűjtöttem össze. Úgy vélem, számos párt szavazóival meg tudom találni a közös hangot azokon a témákon keresztül, melyek engem is foglalkoztatnak, s melyeket az igazságos és fér Szlovákia működése szempontjából fontosnak tartok, ilyen például a társadalom gyengébb tagjainak a felkarolása.

Korábban jelezte, hogy kész lemondani a Progresszív Szlovákia alelnöki posztjáról, ez még érvényes?

Nyitott vagyok ezen kérdést illetően.

Reagálni fog valamilyen módon az egyház képviselőire, akik az első kör előtt jelentősen beavatkoztak az államfőválasztásba?

Nem fogok nyilatkozatot címezni az egyház képviselőinek. Én ugyan meghallgattam szavaikat, de a keresztény értékeket szem előtt tartva nem fogok ítélkezni felettük, és elítélni sem fogom őket. Megjegyzem, a visszajelzések alapján a konzervatív keresztény szavazók az értékek mentén szavaznak bizalmat nekem.

Milyen szerepe lesz partnerének, Peter Konečnýnek, ha megnyeri az államfőválasztás második fordulóját?

Mivel mi nem vagyunk házasok, ezért egy kicsit a mi helyzetünk más, mint a többi jelölté. Egyelőre nem tervezzük, hogy összeházasodunk, elsősorban azért. mert a két lányom még nem nagykorú, egy ilyen döntés pedig az ő életükre is hatással lenne. Ezért a hivatali teendők ellátásánál mértékletes lesz az együttműködésünk.