Čaputová Hitlerhez hasonlította Putyint, odaígérte a tarackágyúkat Ukrajnának

Ukrajnának az Európai Unióban a helye – jelentette ki az ukrán parlamentben mondott beszédében Čaputová. A szlovák államfő leszögezte, mindent meg fog tenni, hogy Ukrajna EU-taggá váljon, és segítséget ígért az ukrán export, például a gabonakivitel terén.

„Ukrajnának az Európai Unióban a helye, és EU-tag is lesz, Szlovákia és személy szerint én is mindent megteszek annak érdekében, hogy erre mihamarabb sor kerüljön, továbbra is tárgyalni fogok erről a többi uniós vezetővel” – hangsúlyozta az államfő.

Az elnök asszony azt is hangsúlyozta, Szlovákia támogat minden igyekezetet az Oroszország által kirobbantott háború békés lezárása érdekében. „De csak azokkal a feltételekkel, amelyeket önök, a megtámadott és hősiesen védekező ukrán nemzet szab meg” – tette hozzá, azt a meggyőződését hangoztatna, hogy Ukrajna végül győzni fog. Szerinte azok, akik most a katonai segítség leállításáról beszélnek, Ukrajna kapitulálását szorgalmazzák.

„Ezért segítettünk és továbbra is segítséget fogunk nyújtani. Nemrég az Sz-300-as légvédelmi rendszerrel, lőszerrel és aknaszedő berendezésekkel, hamarosan pedig a Zuzana tarackágyúkkal” – szögezte le az államfő, és kitért arra is, hogy törvényszéki orvosok és szakértők is segítik az ukrán hatóságok munkáját.

„Tudjuk, hogy az Oroszország által elkövetett bűncselekmények feltárása és dokumentálása nem adja vissza önöknek a szeretteiket. De lehetőséget ad megmutatni az egész világnak, hogy mi történt itt, és felelősségre vonni azokat, akik mindezt előidézték” – tette hozzá.

Čaputová azt is leszögezte, Oroszország nem most indított háborút az ukránok ellen. „A konfliktus nem a barbár rakétatámadásokkal kezdődött azon a komor februári reggelen. Sokkal korábban, azzal a masszív propagandával, amely kétségbe vonta az ukrán államiságot, az ukrán nemzeti és kulturális identitást és az ukrán nyelv létezését. A Nyugat pedig nyolc év alatt nem tett eleget azért, hogy megállítsa Moszkvát” – mondta, hozzátéve, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt nem Donbasz egy része vagy a Krím érdekli, hanem „meg akarja semmisíteni Ukrajnát”.

Az államfő szerint Ukrajna igazságos, védekező háborút folytat. „Ebben a harcban az egész demokratikus világ mellette áll. Nemcsak a szavak szintjén, amelyeket már oly régóta hallanak. Ez a tettek ideje” – jelentette ki az államfő, azt is hangsúlyozva, hogy lakosságának számát tekintve Szlovákia azok közé az országok közé tartozik, amelyek a legtöbbet segítenek Ukrajnának.

Zuzana Čaputová kedden reggel utazott el Ukrajnába, találkozott Volodimir Zelenszkij elnökkel, beszédet mondott az ukrán parlamentben és a programjában szerepelt a Denisz Smihal ukrán kormányfővel folytatott megbeszélés is.

(TASR, Denník N)