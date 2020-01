Čaputová: Ha nyerne is az ĽSNS, az még nem jelenti, hogy kormányt tud alakítani

„A másik lehetőség, hogy azt vesszük figyelembe, kik tudnának többséget kialakítani a parlamentben. Meg kell várni a választás eredményét, hogy lássuk, melyik párt képes többséggel rendelkező parlamenti koalíciót létrehozni” - mondta az elnök asszony.

Ivan Gašparovič úgy véli, mindenképpen nehéz lesz kormányt alakítani, Rudolf Schusterrel és Andrej Kiskával egyetért abban, hogy ennek egyik oka a jelenlegi választási rendszer.

„Szeretném, ha a választók alaposan megfontolnák, kire adják a voksukat, és úgy szavaznának, hogy ne olyan kormánykoalíció alakuljon, amelyik még fél évet, egy évet sem fog kibírni, hanem kitölti a mandátumát” - mondta Gašparovič, hozzátéve, nem szívesen beszél erről, de kételyei vannak a sikeres kormányalakítással kapcsolatban.

Rudolf Schuster volt államfő a magas választási részvétel fontosságát is hangsúlyozta. „Mindent meg kell tenni, hogy minél többen menjenek el szavazni. Így az eredmény is sokkal igazságosabb lesz” - tette hozzá. Megjegyezte azt is, bárki volt is a kormányfő, a kormányzás mindig rosszul végződött számára, ezen a választási rendszer módosításával lehetne változtatni. „Csakhogy senki nem akar változást, mert jó olyan vezetőnek lenni, aki diktálhat, például azt is megmondhatja, ki lesz képviselő” - mondta Schuster, aki a megoldást abban látja, hogy a képviselőket valóban közvetlenül a szavazóknak kellene megválasztaniuk.



Hasonlóan látja Ivan Gašparovič is, aki a jelenlegi megyei beosztást kritizálta. „Mindig is a Pozsony plusz három megye felállást szorgalmaztam, és egyúttal ezek lennének a választókörzetek az országos helyett” - magyarázta. Szerinte a helyzet előbb-utóbb kikényszeríti ezt a változást.

Andrej Kiska volt államfő szintén módosítaná a választási rendszert. Szerinte a jelenlegi politikai és társadalmi helyzet kialakulásához az is hozzájárult, hogy a mostani kormány kudarcot vallott a szélsőséges erők megfékezésében, és az emberek azért fordulnak az ilyen erők felé, mert a maffia befészkelte magát az igazságszolgáltatásba és a nagypolitikába.

„Nagyon érdekes és tartalmas volt” - értékelte a találkozót Čaputová.

„A volt államfők elnöki hivatalban szerzett tapasztalatairól és a jelenlegi politikai helyzetről is beszélgettünk, továbbá külpolitikai kérdésekről és Szlovákia nemzetközi kapcsolatairól” - tette hozzá Čaputová.