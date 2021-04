Čaputová és Heger kiállnak Csehország mellett

Čaputová és Heger is a Twitteren üzentek.

Ivan Korčok külügyminiszter (SaS) elítélte a Csehország elleni felforgató akciókat.

Az SaS a kiutasítás miatt szeretné összehívni a biztonsági tanácsot.

#Slovakia is closely following the suspected foreign-led subversive actions that resulted in a loss of life and massive damage in Vrbetice. We stand by #Czechia and support the steps taken.

On my recent visit to Prague I have made clear #Czechia is our closest ally in #EU & #NATO. 🇸🇰 will always stand by 🇨🇿 whenever it is neccessary. My full support goes to @AndrejBabis for the decision to expel 18 members of the Russian Embassy as a reaction to #Vrbetice incident.