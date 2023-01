Belső feszültség az OĽaNO-ban?

A miniszterelnök a közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyben arról ír, a különböző csoportok, így a rendőrök, ügyészek, bírók, újságírók, liberálisok, konzervatívok, LMBTQ-emberek, romák, aktivisták, vagy a civil szervezetek tagjai ellen szított gyűlölet olyan emberekben keres ellenséget, akik valójában nem azok. Heger szerint, aki ellenségként állítja be ezen csoportokat, csak tovább mélyíti a társadalom megosztottságát. Ő maga pedig elutasítja, hogy az országban a „gyűlölet és a felforgatás politikája” uralkodjon el.

Heger a gyűlöletkeltés helyett a korrekt politikai versenyt és az olyan demokratikus erők egyesítését helyezi előtérbe, amelyek nem diszkriminálnak senkit. A közelgő parlamenti választásra utalva felszólította a demokratikus erőket, jussanak kompromisszumra. Szerinte ugyanis, ha a szóban forgó politikai szereplők csak a saját érdekeiket veszik figyelembe, félő, hogy sok demokrata választó nem megy el szavazni. A miniszterelnök szóvivője, Ľubica Janíková az Aktualitynak megerősítette, a kormányfő Igor Matovič kijelentéseire reagált.

A homofóbok

Az OĽaNO mozgalom vezetője, a pénzügyminiszteri tisztségből a hetekben kényszerűen távozó Igor Matovič már néhány hónappal ezelőtt is olyan bejegyzést posztolt a közösségi oldalán, amely a szexuális kisebbségekkel szemben előítéletes véleményekre hajaz. A napokban aztán több hasonló megnyilatkozást is tett. A pozsonyi Vár úti terrortámadás kapcsán, amely az LMBTQ-közösség tagjai ellen irányult, arról írt, szerinte egyesek a gyerekeket nemváltoztatásra próbálják rávenni. Majd a nemváltoztatás káros mivoltát próbálta bizonygatni. Szerdán aztán egy rövid bejegyzésben többször a „betegség” kifejezést használta az olyan jelenségekkel kapcsolatban, amelyek a férfi-női nemi identitáspároson túlmutatnak. Még Matovič bejegyzése előtt, kedden tett közzé Facebook-oldalán egy posztot Gyimesi György, az OĽaNO parlamenti képviselője, aki a nemváltást általában „beteg dolognak” nevezte. Majd a közelebbről meg nem határozott „szivárványszervezeteknek” az iskolából való kitiltásáról írt.

Feszültség az OĽaNO-ban?

Matovič és Gyimesi kijelentéseivel azonban az OĽaNO-ban sem ért mindenki maradéktalanul egyet. „Azt gondolom, a politikusoknak olyan témákban kellene nyilatkozniuk, amelyekhez értenek is” – mondta megkeresésünkre Andrej Stančík, a mozgalom korábbi parlamenti képviselője, jelenlegi külügyi államtitkár. Hozzátette, a nemváltás témáját ő a szakértőkre hagyja, és idézte a terület ismerőit, akik azt hangsúlyozzák, Szlovákiában hiányzik a kérdéskör jogi szabályozása. „Nem érzem úgy, hogy az LMBTQ-téma Szlovákiában problémát jelentene. Éppen ellenkezőleg, a közösség tagjainak nagyobb védelmet kell kapniuk az államtól” – tette hozzá.

A Sme szerint komoly feszültségek alakultak ki az OľaNO-n belül, Matovičcsal nem csak Heger, hanem a lap információi szerint Jaroslav Naď védelmi miniszter is szembehelyezkedett. Míg Matovič különböző támadásokra épülő retorikát használ, addig Heger az egységet és a tisztességességet hangsúlyozza. A lap szerint az OĽaNO közgyűlésén dől el, melyik irányba megy tovább a párt, ott ugyanis akár le is válthatják az elnököt Matovičot, de a Sme szerint az sem elképzelhetetlen, hogy Hegerék távoznak a formációból. A párt kongresszusát már decemberben meg kellett volna tartani, de Matovič januárra halasztotta azt.

Akik már kiugrottak

Az OĽaNO parlamenti frakciója nagyon színes, több kisebb csoportosulás is a mozgalom listáján jutott a törvényhozásba, a képviselők jó része nem is tagja magának a pártnak. A közelmúltban a képviselőcsoport néhány tagja, akik polgári-demokratikus platformnak nevezik magukat, a különböző nézeteltérések miatt, ki is lépett a frakcióból. A vezetőjük, Kristián Čekovský most Matovičra reagálva lapunknak úgy nyilatkozott, a politikusoknak nem szabadna ilyen indulatokat keltenie. „Nem szabadna a kisebbségek kárára politikai pontokat szerezniük” – mondta. Rámutatott, a Vár úti kettős gyilkosság egy figyelmeztető jel arra vonatkozóan, hogy az LMBTQ közösséggel kapcsolatban sem szabad gyűlölködő beszédet használni. „Igor Matovič azonban az LMBTQ közösség ellen irányuló kijelentéseinek fokozásával átlépi a tisztességes kommunikáció határait és kizárja magát a demokratikus politikusok táborából” – jelentette ki Čekovský. Hozzátette, ha ez az OĽaNO új irányultságát jelenti, akkor ők jól döntöttek, amikor távoztak onnan. A képviselő ugyanakkor arról is beszélt, értékeli Heger kijelentését, amelyben elhatárolódik a kisebbségek elleni támadásoktól, gyűlöletkeltéstől. Čekovský támogatja a miniszterelnök törekvését a demokratikus erők egyesítésére.