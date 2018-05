Az abortuszok száma csökken, de Léván virágzik az abortuszturizmus

Pozsony | Az elmúlt 20 évben folyamatosan csökken az abortuszok száma Szlovákiában, 2017-re a harmadára esett vissza.

Arányaiban a legtöbb terhességmegszakítást Besztercebánya megyében és néhány déli járásban végzik. Az abortuszturizmus egyik célpontja Nyitra megye.



A parlament várhatóan nem fogadja majd el Marian Kotleba pártjának törvényjavaslatát, amely gyakorlatilag megtiltaná a művi terhességmegszakítást Szlovákiában. Kivételt csak nemi erőszak, a nő életének veszélyeztetése és a magzat genetikai rendellenessége esetén tenne. A neonáci párt javaslatát azonban nem támogatják a koalíciós pártok, habár egyes konzervatívabb képviselők nem elleneznék a szigorítást.

„Kotleba javaslatát elvből nem támogatjuk, semmilyen jogszabálytervezetüket nem vagyunk hajlandók segíteni – mondta lapunknak Bastrnák Tibor, a Híd parlamenti frakciójának vezetője. – A tervezet tartalmát nem is vizsgáltuk, szerintünk ez csak egy marketingfogás a részükről. Az emberi jogokat általában nem tartják tiszteletben, ezért hiteltelen a részükről, hogy most hirtelen az élet védelmében szólalnak fel.” Az ĽSNS tervezetét egységesen elutasítja a Smer is. Habár a párt frakciójában a konzervatívabb képviselők hajlanának a szigorításra, de egységesen úgy döntöttek, hogy Kotlebáék javaslatát nem támogatják. Miroslav Číž frakcióvezető-helyettes szerint megtartják a status quót ebben a kérdésben. „A választási időszak kezdetén megegyeztünk, hogy ezeken nem változtatunk” – jelentette ki Číž. Az SNS megosztottabb a kérdésben, egyes képviselőik szigorítanának az abortusz szabályozásán, de az ĽSNS javaslatát nem fogják támogatni.

Az ellenzék szavazása ennél várhatóan jóval vegyesebb képet mutat majd. Várhatóan lesznek majd olyan képviselők Boris Kollár Sme rodina pártjából és az OĽaNO-ból is, akik hajlandók lesznek a neonáci párttal szavazni. Milan Krajniak (Sme rodina) már bejelentette, megszavazza a törvényt.

Bastrnák szerint nincs szükség az abortusz feltételeinek szigorítására. „A koalíción belül többféle vélemény hangzott el, vannak, akik szigorítani szeretnék a feltételeket, én személy szerint úgy vélem, hogy a jelenlegi szabályozás jó, nem kell módosítani – magyarázta a képviselő. – A hosszú távú statisztikák azt mutatják, hogy az elvégzett abortuszok száma évről évre csökken, szerintünk inkább a megelőzésre, a felvilágosításra kell több energiát fordítani, nincs szükség szigorításra.” A szigorítást az egészségügyi minisztérium sem támogatja.

Húsz év alatt a harmadára csökkent az abortuszok száma Szlovákiában, miközben viszonylag liberális szabályok vonatkoznak rá. Szigorítás várhatóan nem lesz, sem a koalíciós pártok, sem az egészségügyi minisztérium nem tervezi.



Jelenleg Szlovákiában a terhesség 12. hetéig indoklás nélkül lehet kérni a terhesség megszakítását. Ha a terhesség a nő életét veszélyezteti, akkor – tekintet nélkül a terhesség időtartamára – bármikor el lehet végezni az abortuszt. A 16 éven aluliak esetében a szükség van a szülő beleegyezésére, a 16–18 éves lányok viszont maguk dönthetnek, de az abortuszról a kórház tájékoztatja a szülőket.



Húszéves zuhanás



Az Egészségügyi Információk Nemzeti Központjának (NCZI) adatai szerint 1997–2017 között 20 855ről 6104-re csökkent az évente elvégzett művi terhességmegszakítások száma. Ha beszámítjuk a spontán vetéléseket, a méhen kívüli terhességeseteit és az egyéb orvosilag indokolt esetet, akkor 1997-ben még összesen 27 817 terhességmegszakítást regisztráltak, ez csökkent 2017-ig 15 929-re. A spontán vetélések száma gyakorlatilag nem változik, évente integy 5500 esetet regisztrálnak, az egyéb eseteké is viszonylag állandó, mintegy 2500–2800-ra tehető.

Abortuszturizmus



Tavaly először mutatták ki az egészségügyi statisztikák, hogy a művi terhességmegszakítások mintegy 20 százalékát külföldi pácienseken hajtják végre a klinikákon. 2017ben összesen 1408 olyan esetet regisztráltak, amikor a nő nem rendelkezett szlovákiai lakhellyel. Meglepő, hogy szinte az összes ilyen esetet – 1399-et – Nyitra megyében végezték el, a Sme napilap adatai szerint Léván. Az ott működő, nőgyógyászati beavatkozásokat is vállaló klinika, a Mediklinik 370 euróért vállalja a beavatkozást.

Az évente elvégzett beavatkozásokról, az ügyfelek származási országairól azonban a klinika igazgatója, Csendes Zoltán doktor lapunknak sem volt hajlandó nyilatkozni. A klinika honlapja a szlovák mellett lengyelül, magyarul, németül és angolul is tájékoztat, a Sme információi szerint a páciensek főleg Lengyelországból érkeznek, ahol gyakorlatilag már ma is tilos az abortusz. A művi terhességmegszakítás a kórházakban sem ingyenes, az egészségbiztosítók nem fedezik a költségeit. Az árak kórházanként változhatnak, de a beavatkozás maximális ára az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint 248,95 euró.



Abortuszok délen



A legtöbb abortuszt a Rimaszombati és a Lévai járásban végzik, a Lévai járás adatait azonban torzíthatja az említett abortuszturizmus. Megyei adatok alapján Besztercebánya megye vezeti a listát, de viszonylag magas az elvégzett terhességmegszakítások száma a Dunaszerdahelyi és a Galántai járásban is.