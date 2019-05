A Smer sikert lát, holott vesztett a választáson

Sorozatban a negyedik választáson szenvedett vereséget Robert Fico pártja. 2017-ben a megyei választáson, tavaly az önkormányzati választáson, idén az államfőválasztáson, s múlt hétvégén az EP-választáson is. „Az eddigi számításaink szerint a Smer több szavazott könyvelt el, mint az előző EP-választáson” – reagált a párt sajtóosztálya a választási kudarcra.



A nyereség is vereség



Tény, hogy a Smer körülbelül 20 ezer szavazattal szerzett többet, mint 2014-ben, idén viszont lényegesen magasabb volt a részvétel. Azért, hogy a második helyre került, a párt a fővárosiakat hibáztatja. „A nem hivatalos adatok arra utalnak, hogy a nagyvárosokban, főként Pozsonyban végbement mobilizáció a második helyre szorította a Smert. Meg kell fontolni, hogyan lehetne még jobban kommunikálni a párt programját a városokban, s miképp lehetne még inkább mobilizálni a vidéki választókat” – olvasható a nyilatkozatban. A párt elnöke hasonló kommunikációt választott a tavalyi önkormányzati választások után is, amikor országos szinten elveszítette a nagyobb városokat, az összes megyeközpont polgármesteri posztját és országos szinten számos képviselői helyet is. „Természetesen többet akartunk, de pártszinten megnyertük a választást, mindezt annak ellenére, ami velünk történt. Ez tehát egy nagyon kellemes eredmény számunkra” – mondta akkor Fico.



Beňová bírál



A párt nem igazán aktivizálódott az európai parlamenti választás előtt. Óriásplakátjai is az utolsó pillanatban kerültek ki, nagyobb kampányrendezvényei nem is voltak. A párt a legnépszerűbb EP-képviselőjére, Monika Beňovára fektette a hangsúlyt, Miroslav Čížen kívül, aki a pozsonyi parlament képviselője, a jelöltlistán szereplő többi személy teljesen ismeretlen lehetett a Smer választói számára. Beňová az EPválasztáson elért második helyet nem tartja vereségnek, ám győzelemnek sem. Szerinte a Smer vezetésének komolyan el kellene gondolkoznia az elért eredményen.

Hibaként könyvelte el, hogy a Smer fellépése nem egységes, s hogy mindenki „inkább saját maga nevében kommunikál”. Azt, hogy milyen következtetéseket kellene levonni a választásokat követően, véleménye szerint a párt elnökségének kell eldöntenie. (dem, TASR)