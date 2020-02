A Sme rodina két feltétellel támogatja a rendkívüli ülés megnyitását

Boris Kollár, a Sme rodina elnöke szerint Ficónak három szavazat hiányzik az ülés megnyitásához. Amennyiben a Smer-SD vezetői teljesítik a feltételeit, Kollár azt ígéri, hogy a Sme rodina egész frakciója támogatni fogja az ülés megnyitását, sőt megszavazzák a szociális törvényjavaslatokat is. Kollár szerint Fico bocsánatkérése bizonyítaná, hogy a 13. nyugdíj bevezetése nem csupán egy populista intézkedés.

Az ellenzéki politikus hétfői sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy ha nem teljesítik a feltételeit, akkor is biztosítani fogja a gyerekek megmentéséhez szükséges összeget, amennyiben a mozgalma kormánytényezővé válik. Emellett létesítene egy új hivatalt is, amelynek a politikai bűnözés elleni küzdelem lenne a fő tevékenységi területe.

Kollár múlt héten még arról beszélt, hogy a Sme rodina nem fogja támogatni a rendkívüli ülés megnyitását, de ha mégis sor kerülne rá, a mozgalom képviselői megszavaznák a 13. nyugdíj bevezetését.

A rendkívüli ülésen a családi pótlék összegének megduplázásáról, a 13. nyugdíj bevezetéséről, valamint az autópálya-matricák eltörléséről szóló javaslatokat készülnek megvitatni a képviselők. Mindhárom javaslatot gyorsított eljárás keretében fogadnák el. Terítékre kerülne az Isztambuli Egyezmény is. Az ülés összehívását a Smer-SD és az SNS képviselői indítványozták.

Az ellenzék bírálja a rendkívüli ülés összehívásának szándékát, ahogy az előterjesztett törvényjavaslatokat is. Az OĽaNO és az SaS képviselői nem fogják megszavazni az ülés programját, ha ennek ellenére mégis sikerülne megnyitni azt, a vitába bekapcsolódnának. Az ĽSNS támogatja a rendkívüli ülés megnyitását, mégpedig az Isztambuli Egyezmény miatt. A Most-Híd kormánypárt képviselői nem értenek egyet az ülés összehívásával, és nem is terveznek azon részt venni.