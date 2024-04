A PS és az SaS nem támogatja a Dolinková leváltásáról szóló ülés összehívását

Robert F. Kennedy Jr., Amerika egyik leghíresebb politikusdinasztiájának a sarja is indul az Egyesült Államok elnöki székéért. De ellentétben két néhai nagybátyjával – John F. Kennedy elnökkel és Ted Kennedy szenátorral (aki 1980-as kampányában az előválasztási küzdelemben sikertelenül próbálta megszerezni pártja többségének a támogatását) –, vagy néhai apjával, Robert F. Kennedy szenátorral (akit saját elnökválasztási kampánya során gyilkoltak meg), Robert F. Kennedy Jr. nem demokrataként áll bele a küzdelembe. Ehelyett egy újonnan alakult párt, a We the People vezetőjeként jelölteti magát. Ezzel pedig a mai amerikai politika bizarr és egyre veszélyesebb deformációinak egy újabb állomásához érkeztünk.