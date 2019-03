A parlamenti képviselők gratuláltak Zuzana Čaputovának

Juraj Blanár (Smer-SD) szerint Čaputová leginkább a liberális szavazókat szólította meg. Értékelte, hogy Maroš Šefčovičnak sikerült megdupláznia a választóinak számát, kiváló szakembernek nevezte őt, elmondása szerint a Smer pedig a jövőben a lehető legnagyobb mértékben ki fogja használni a benne rejlő lehetőségeket.

Igor Matovič (OĽaNO) szerint az eredményekben keresztény és liberális eszméket valló emberek összefogása érezhető. Bízik benne, hogy Čaputová betartja az ígéreteit, és híd lesz a két tábor között. Robert Mistríket hősnek nevezte, amiért visszalépett Čaputová javára. Miroslav Beblavýt és Ivan Štefunkot azonban kritizálta, amiért szerintük egyértelműen a liberális eszmék győztek.

Natália Blahová (SaS) szintén szerencsétlennek tartja Štefunko és Beblavý kijelentéseit. Čaputovától azt várja, hogy független államfő és minden állampolgár elnöke lesz.

Azóta támogatjuk Čaputovát, hogy Robert Mistrík visszalépett a javára

- tette hozzá Blahová.

Jaroslav Paška (SNS) értékelte, hogy Čaputová megtartotta a kulturált hangvételét. Úgy véli, hogy jó képviselője lehet Szlovákiának, ha teljesíti a bel- és külpolitikai kötelességeit. Paška kitért a részvételi arányra is, rossz dolognak tartja, hogy Szlovákia lakosainak 60%-a egy jelölttel sem tudott azonosulni.

A munkaügyi minisztérium államtitkára, Ivan Švejna (Híd) szerint az elnöki poszt nem csupán a képviseletről, hanem a politikai döntések meghozataláról is szól. Elmondása szerint a Híd úgy döntött, hogy a második fordulóban Čaputovát támogatja, mert képes volt megszólítani a nemzeti kisebbségeket. Reméli, hogy hivatali idejében is foglalkozni fog a kisebbségek ügyeivel.

Köszönet jár az első forduló jelöltjeinek is

- mondta Boris Kollár (Sme Rodina). Továbbá megköszönte mindenkinek, aki elment szavazni. Annak ellenére, hogy Čaputová liberális nézeteivel nem tud azonosulni, hisz abban, hogy jó államfő lehet. Az eredmények szerinte azt jelzik, hogy az emberek változást akarnak.

Martin Beluský (ĽSNS) elmondta, hogy amennyiben Čaputová valóban minden polgárt képvisel majd, nem látnak problémát az együttműködésben. Elmondása szerint a párt tagjai egy jelöltet sem támogattak a második fordulóban.

A képviselők a politikai történéseket is kommentálták. Blahová szerint még nincs vége a koalíció válságának, a kormány szerinte elveszítette a jogszerűségét. Paška nem gondolja, hogy sor kerül előrehozott választásokra. Ezzel egyetért Švejna is, aki szerint az előrehozott választások megszervezése ráadásul nem is egyszerű. Matovič sem gondolja, hogy előrehozott választások lesznek, de amennyiben ez megtörténik, azt várja Čaputovától, hogy az alkotmány értelmében járjon el. Ugyanezen a véleményen van Kollár is.



(mm,TASR)