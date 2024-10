A kormánypártok elnökei garantálták a konszolidációhoz szükséges szavazatokat

A pártelnökök tárgyaltak a Zuzana Dolinková (Hlas) egészségügyi, Martina Šimkovičová (SNS-jelölt) kulturális és Boris Susko (Smer) igazságügyi miniszter elleni ellenzéki bizalmatlansági indítványokról is. „Semmi ok a leváltásukra, és a kormánypárti képviselők ennek szellemében fognak szavazni” – tette hozzá a hivatal. Ezekre a szavazásokra a most zajló parlamenti ülésszak végén kerül sor.

A konszolidációs csomagról kedd óta tárgyal második olvasatban a parlament, a szavazás csütörtökön lesz, utána közös sajtótájékoztatót tart a hátrom pártelnök.