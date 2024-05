A kormánykoalíció további működéséről akar tárgyalni az SNS

„A koalíciós partnerek egyes kaotikus megnyilvánulásai miatt is kértük a tanács összehívását” – mondta Danko. Reméli, hogy a tanácskozáson jelen lesz Peter Pellegrini, a Hlas távozó elnöke is. „Ha a Hlas képtelen megmondani, hogy ki lesz a Hlas új elnöke és mikortól, és hogy kik fogják képviselni a pártot a koalíciós tanácsban, akkor alighanem lehetetlen lesz irányítani az országot” – folytatta az SNS elnöke. A házelnöki poszt betöltése kapcsán kijelentette, hogy az államfőválasztás megnyerése erősítette a Hlas pozícióit. Azt is hozzátette, az új házelnök személyéről is beszélt már Pellegrinivel, de további részleteket nem közölt.

Róbert Puci, a Hlas frakcióvezetője keddi sajtótájékoztatóján megismételte, hogy pártja ellenzi az érvényes koalíciós szerződés megnyitását, amely a posztok elosztását is tartalmazza. A Hlas ragaszkodik ahhoz, hogy a pártot illeti a házelnöki poszt, de a koalíciós tanács összehívását nem ellenzi.