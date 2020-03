A fővárosban továbbra is segítik a hajléktalanokat

A koronavírus gyors és láthatatlan terjedésének megakadályozása a társadalom peremén élőknél a legnehezebb. Alexandra Kárová, a pozsonyi hajléktalanokkal foglalkozó Vagus civil szervezet ügyvezető igazgatója elmondta, a terepmunkára és a Domec nevű nappali melegedőjükre összpontosítanak. „Most a munkatársainkkal ezt a két programunkat próbáljuk lefedni, és fontolgatjuk, hogy újra megkérjük az önkénteseinket, segítsenek a reggeli és az ebéd elkészítésében – magyarázta lapunknak Kárová. – Az új, speciális munkafeltételeket követelő helyzet miatt kénytelenek voltunk úgy módosítani a szolgáltatásainkat, hogy az alkalmazottaink védve legyenek, de a lehető legtöbb embernek tudjanak segíteni.”

Arra a kérdésre, tudnak-e biztosítani elég segédeszközt az embereknek, az igazgató elmondta, hogy egyelőre sikeresek. „Igyekszünk a lehető legtöbb szájmaszkot, szűrővel ellátott maszkot, fertőtlenítőszereket beszerezni, nemcsak magunknak, hanem a hajléktalanoknak is. Az ügyfeleinknek igyekszünk kézzel készített maszkokat is beszerezni, hogy utazhassanak tömegközlekedési eszközökön és bemehessenek az üzletekbe” – mondja a szervezet megváltozott mindennapjairól Kárová. A terepen éppen ezért csak kisebb csomagokat osztanak. „Tájékoztató szórólapot, szappant, vizet, ételt és szájmaszkot tartalmazó csomagokat adunk a hajléktalanoknak, emellett folyamatosan érdeklődünk, mire van még szükségük” – részletezi az igazgató. Hozzáteszi, akárcsak eddig, terepre napközben és az esti órákban járnak a hajléktalanok szükségletei alapján és aszerint, hány munkatársuk érhető el.

Sokan érdeklődnek, hogyan szerezhetnék be a segédeszközöket. „Az emberek féltik az egészségüket, érdekli őket, milyen lehetőségeik vannak, hogyan védhetik magukat a betegség ellen. Sok hajléktalan érdeklődött, hogyan tehetnének szert keresetre, hogy legalább az alapélelmiszereket meg tudják venni maguknak, ugyanis nekik most még nagyobb gondot okoz beszerezni az élelmiszert és az ivóvizet. Ezért osztunk mi is naponta kétszer ételt” – mondta az igazgató. „De mit lehet tanácsolni egy olyan embernek, akinek nincs lehetősége, hogy otthon szigetelje el magát? Valakinek, aki nem fér hozzá vízhez, hogy kezet moshasson, és akinek az egészsége egyébként is rosszabb? Jelenleg az a legfontosabb, hogy be tudjuk szerezni nekik a lehető legtöbb szájmaszkot, hogy bemehessenek a boltba, utazhassanak villamoson, autóbuszon, és gondoskodnunk kell elegendő mennyiségű kézfertőtlenítőről” – zárta Kárová.