A forradalomra emlékeztünk

Harminc évvel ezelőtt robbant ki a bársonyos forradalom, melynek következtében megbukott az egypártrendszer, és az ország a demokratizálódás útjára lépett. Az évfordulóra országszerte rendezvényeket szerveztek az egész hétvégén, Pozsonyban pedig a Szlovák Nemzeti Felkelés terének (Sznf) egy részét átnevezték Bársonyos forradalom térre.

Együtt emlékezett '89-re a két ország

Vasárnap délelőtt Csehországban találkozott a visegrádi négyek delegációja, hogy közösen emlékezzenek meg a '89-es eseményekről. Peter Pellegrini (Smer) miniszterelnök kiemelte, hogy a változások bármiféle erőszak nélkül, valamint alkotmányos keretek között zajlottak.

„Ezt pedig nem tekinthetjük magától értetődő dolognak, elég csak megnézni a más országokban zajló véres eseményeket. Azt hiszem, hogy ösztönző példa lehetünk mindenkinek”

– vélekedett a kormányfő.

Pellegrini a 89-es események társadalmi örökségéről is beszélt, véleménye szerint a közös megoldások keresése az egyetlen járható út az ország számára, és ebben rejlik a bársonyos forradalom üzenete is. „30 évvel ezelőtt éppen bontottuk a barikádokat, most pedig azt látjuk, hogy mentális értelemben újra felállítottuk őket” – zárta beszédét a szlovák miniszterelnök.

Orbán: mi vagyunk Európa

Orbán Viktor magyar miniszterelnök kiemelte, hogy a magyar fiataloknak a cseh és a lengyel antikommunista ellenállás volt a példa, melynek segítségével a magyarok is hozzákezdtek a kommunista rendszer lebontásához.

„Azt mondhatom önöknek, hogy 30 éve még azt gondoltuk, Közép-Európa jövője Európa, de ma már azt látni, hogy mi vagyunk Európa jövője”

– közölte Orbán.

Andrej Babiš cseh miniszterelnök beismerte: nem büszke rá, hogy korábban megadta magát a rendszernek. „A kommunista párt tagja voltam, és mint már sokszor mondtam, nem vagyok büszke rá. Nem voltam olyan bátor és elkötelezett, mint Havel abban az időben” – mondta a kormányfő. Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök pedig hangsúlyozta, hogy a forradalom első hullámai éppen Lengyelországból indultak, majd végigsöpörtek egész Európán.

Čaputová koszorúzott

Szlovákiában vasárnap délután ünnepélyes megemlékezést tartottak Dévényben, a Szabadság Kapuja emlékműnél. A rendezvényen több szlovák köztisztviselő is részt vett, köztük Zuzana Čaputová köztársasági elnök, Gabriela Matečná (SNS) mezőgazdasági miniszter, és Onderjcsák Róbert (Híd), a védelmi minisztérium államtitkára, de megjelent Andrej Kiska, a Za ľudí párt elnöke is. Ugyanezen a helyszínen később megjelent Peter Pellegrini is, aki a V4-es kormányfőkkel együtt megkoszorúzta az emlékművet. Čaputová ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy a Csehszlovákiában élő lakosoknak csaknem fél évszázadon keresztül kellett szenvednie a kommunista rendszer szörnyűségei miatt.

„A gazdákat megfosztották a földjeiktől, a kézművesek termékeit elkobozták, a vállalkozóknak le kellett mondaniuk cégeikről. Több ezer embert küldtek börtönbe, mert a profiljuk egyszerűen nem illett bele a rendszerbe”

– mondta az államfő.

A helyszínen felbukkant Andrej Danko (SNS), a parlament elnöke is, azonban a rendezvény kezdete előtt elhagyta Dévényt. „Csendben emlékeztem meg mindenkiről, aki a menekülésért cserébe a saját életével fizetett” – magyarázta a parlament elnöke.

Az ellenzék tüntetett

Az OĽaNO által szervezett tüntetésen a Szlovák Nemzeti Felkelés terén elsősorban az ellenzéki pártok összefogását hangsúlyozták, de Igor Matovič pártelnök az MKP-ról is beszélt. Hangsúlyozta: a nagyobb politikai pártok vegyék listájukra a kisebb pártok jelöltjeit, s felszólította az MKP-t, hogy ossza meg a listáját.

„A magyar politikum mindig a demokratizálódás oldalán állt, így most a szlovák pártokon a sor, hogy segítsék az MKP-t”

– fogalmazott Matovič.

Grendel Gábor az OĽaNO parlamenti frakciójának tagja arra emlékezett, hogy édesapja, Grendel Lajos 30 évvel ezelőtt ugyanitt állt, és felszólalt a magyar kisebbség nevében. Hozzátette: úgy véli, a forradalom még nem ért véget. Richard Sulík, az SaS elnöke a nyugattól való gazdasági elmaradásról beszélt. „Jobban kellene gazdálkodnunk a szabadsággal, a felelősség pedig a választópolgárok kezében van” – mondta Sulík. A Tisztességes Szlovákiáért által szervezett megemlékezésen a Szabadság tér szinte teljesen megtelt, ezen a politikától mentes rendezvényen színészek, művészek és zenészek vettek részt. A tömeg itt lényegesen nagyobb volt, mint az ellenzéki pártok részvételével zajló tüntetésen. Balog Beáta, a Sme napilap főszerkesztője is felszólalt, s hangsúlyozta: a demokráciáért és a szabadságért újra harcolni kell.