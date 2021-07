Engedélyezték a nyári táborozást

A hónapokig tartó távoktatás legnagyobb hátránya az emberi kapcsolatok hiánya volt: szakemberek szerint a gyerekek ki vannak éhezve a személyes találkozásokra és élményekre, ezért a nyári táborokat csak ajánlani tudják. A megfelelően kiválasztott táborban lehet szórakozni, új ismereteket szerezni, készségeket elsajátítani, a nyelvtudást tökéletesíteni, sportolni, ráadásul a kicsik önállóbbá válnak, megtanulnak különféle helyzeteket kezelni a szüleik nélkül, új barátságok szövődhetnek, maradandó élményeket szerezhetnek. A járványügyi szakértők szerint azonban nem árt az óvatosság, hiszen éppen az ilyen táborok teljesítik a rendkívül kockázatos tömegrendezvények feltételeit, azaz ott könnyen terjedhet a koronavírus, ezért ott a jelenlegi járványügyi helyzetben is mindenképpen kell tesztelni.

Kötelező PCR-teszt

Mindent egybevetve az oktatási minisztérium engedélyezte a táborokat – azzal, hogy csak negatív PCR-teszttel lehet részt venni rajtuk. A 10 éven aluliaknak nincs rá szükségük, az idősebbekét pedig az állam kifizeti. A szaktárca azért döntött úgy, hogy téríti a költségeket, mert ez a megkötés pluszkiadásokat jelent, amire számos családnak nem futja, így sokan emiatt nem jutnának el a táborokba. „Nem teszünk különbséget az ottalvós és a napközis táborok között, akármilyen táborról lesz szó, belépés előtt a 72 óránál nem régebbi PCR-teszt mindig feltétel” – hangsúlyozta Branislav Gröhling oktatási miniszter. Tesztelésre a gyerekeket ide kattintva lehet regisztrálni, ahol a PCR-teszt okaként a nyári tábort kell megjelölni. Aki be van oltva, annak nem kell teszt. Jelenleg már a 12 éveseket is lehet regisztrálni oltásra.

Mikortól ajánlott?

Néhány szülő nemcsak a koronavírus-járvány miatt habozik, elengedje-e gyermekét nyári táborba, hanem abban sem biztos, csemetéje már érett-e arra, hogy egy hetet távol töltsön az otthonától, el tudja-e magát látni. Mi lesz, ha nem érzi jól magát, és haza akar jönni? Gyermekpszichológusok szerint az, hogy egy gyermek képes lesz-e egyedül is helyt állni, elsősorban a személyiségétől függ. Ha az iskola szervezi a tábort, érdemes megbeszélni a pedagógusokkal, ők mennyire tartják alkalmasnak a gyermeket a táborozásra. Mindig előre meg kell érdeklődni, milyen jellegű a tábor, milyen gyermekek számára szervezik, mik lesznek a programok, kik kísérik a táborozókat stb. Ha valaki még soha nem aludt távol az otthonától, nem szerencsés első alkalommal egyhetes táborba íratni, előbb tanácsos napközis tábort kipróbálni. A tábortól való félelem könnyebben leküzdhető, ha a testvérek, barátok együtt kirándulnak.

Sokrétű kínálat

Manapság már nemcsak hagyományos táborok vannak, hanem számos speciális foglalkozást is kínálnak. Egyesek a régészetre, mesékre, színjátszásra, zenére, táncra, mások úszásra és egyéb sportokra, esetleg nyelvtanulásra, lovaglásra, állatok gondozására specializálódnak. A kínálat sokrétű, mindenki találhat magának kedvére valót, egy azonban közös bennük: általában az alsó tagozatos és az attól idősebb korosztályt várják, az óvodásokat még nem szokták táborba küldeni. Ajánlott a gyermeket is bevonni a tábor kiválasztásba, s a tehetségének, érdeklődésének megfelelő tevékenységet válasszunk neki!

Mi van, ha nem tetszik?

Sok gyerek örömmel megy táborba, de vannak félénkebbek is, akiknek kedvet kell hozzá csinálni. Kényszeríteni azonban senkit sem szabad, és ha valaki hagyja magát rábeszélni, és utólag kiderül, mégsem érzi jól magát a táborban, hamarabb is haza lehet jönni. Szakemberek szerint azonban erre a lehetőségre előre nem szabad felkészíteni a gyermeket. Ha nagyon nem érzi jól magát a táborban, először a kísérő pedagógusokkal tanácsos beszélni, s ha ők sem találnak megoldást, akkor jöhet szóba a hazamenetel.

Mennyibe kerül?

Ottalvós és napközis tábort elsősorban állami intézmények (szabadidőközpontok, városi szervezetek), polgári társulások (valamilyen speciális csoporttal foglalkozó közösségek, egyházi szövetségek, valamely városrész vagy község közösségei) vagy utazási irodák szoktak szervezni. Az utóbbiak drágábbak, az első két csoportba tartozó intézmények előnye, hogy alapítványoktól, az egyes önkormányzatoktól is szerezhetnek támogatást. Némelyik tábor teljesen ingyenes – a szívbetegeknek vagy a Rákellenes Liga támogatásával szervezettekért a betegeknek általában semmit nem kell fizetniük. Egyébként a tábor ára a típusától és attól függ, milyen foglalkozásokat kínál: a cserkész- és indiántábor olcsóbb, mint a külföldi lektorokkal dolgozó nyelvi tábor. A hazai táborok ára 250–300 euró körül mozog, egy külföldi edzőtábor költségei pedig akár ezer euróra is rúghatnak. A napközis táborokért elméletileg kevesebbet kérnek, mint az ottalvósakért, bár e téren óriási különbségek vannak városok és a kínált tevékenységek szerint. Például Pozsonyban a napközis tábor ára 50–150 euró között mozog, de akad drágább is, Nyitrán vagy Kassán egy picit olcsóbbak.

(sza)