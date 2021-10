Több a fiatal, de ők nem fideszesek, tuti

Vasárnap kezdődött az előválasztás második fordulója, most már csak a két ellenzéki miniszterelnök-jelöltre: az első fordulót nyerő Dobrev Klárára, illetve a harmadik helyről akár befutóvá váló Márki-Zay Péterre lehet szavazni. Márki-Zay esélyei azzal nőttek, hogy Karácsony Gergely budapesti főpolgármester az utolsó előtti pillanatban visszalépett a javára. A kérdés az, hogy a vidéki Magyarországon ez mennyire jön be a választóknak.

„Le kell váltani ezt a tolvajbandát. S az is biztos, hogy nő kell a kormány élére, mert eddig azt láttuk, hogy a nagy honatyáink kuplerájból járnak a parlamentbe, a parlamentből meg a kuplerájba” – nevével ellentétben feltüzelve érkezett szavazni Csendes István, aki egy pillanatig sem titkolja, hogy Dobrev Klárára fogja behúzni az ikszet. „Elegem van a gyurcsányozásból is, hogy ki kinek a férje, a felesége. Kiforgatják a szavakat, ugyanúgy, ahogy az őszödi beszédnél is. Végre valaki elmondta akkor az igazságot, kiragadtak belőle néhány mondatot, aztán ment a balhé. Elegem van ebből, végre jöjjön egy nő, aki rendet tesz.”

Nem Csendes István az egyetlen, aki vehemensen érvel Dobrev Klára mellett a győri Lajta utcai szavazóhelyen, de ő névvel is megteszi, más inkább anonim mondja el véleményét. A lényeg ugyanez, a regnáló kormányt, a Fideszt és Orbánt akarják leváltani – akivel mi találkoztunk, s válaszolt a kérdéseinkre, mind Dobrevvel. A DK-s jelölt támogatottsága az első forduló eredményét látva nem meglepő, de azért a képet árnyalja az egyik szervező, aki szintén elmondta az Új Szónak: „Vasárnap érzékelhetően többen voltak, mint az első fordulóban, s ma is több szavazólap fogyott, mint korábban. A legszembetűnőbb változás mégis az, hogy sokkal, de sokkal több fiatal szavazott, mint három hete. Vasárnap hatvan-hetven százalék fiatal volt.”

„Azok fideszek voltak, biztos” – vágja valaki közbe, de a szervező korrigál: „Nem, kedvesek voltak, beszélgettünk is. Én megismerem őket. Egy fideszes egyszer volt itt, elolvasta a szavazólapot és a kitöltendő papírt, de visszaadta, hogy ő ezt nem írja alá.” Az asszony ezzel le is zárja a ki sem alakuló vitát, mert az emberek valóban egymást váltják, nincs idő a csevejre. A fiatalabb szavazókat mindenesetre Marki-Zay táborához gondolják a jelenlévők, s a szervezők szerint többen közülük csak a második fordulóban szavaztak, az elsőt még kihagyták.

Többen vannak, mint három hete – az első két nap tapasztalata eddig ez. Fotó: Laczó Balázs

Akikkel hétfőn mi találkoztunk, szavaztak már az első fordulóban is, nem tüzelte fel őket Karácsony Gergely fővárosi polgármester visszalépése, ami nyilvánvalóan növeli Márki-Zay Péter esélyeit. Abban megoszlik a véleményük, hogy mi lesz, ha mégis Márki-Zay nyer. Egyesek szerint az összefogást nem boríthatja ez fel, mert akkor „minek volt ez a cécó”, egy szintén név nélkül megnyilatkozó viszont azt gondolja, „ezzel véget ér a történet, s bejön a Fidesz számítása”.

Naprakész információkat osztanak meg egymással, de az látszik, hogy korántsem egységes az álláspontjuk – mint a jelölteket, mint azok szerepét illetően. Ez azért is érdekes, mert a magyar politikai elemzők rendre azt jósolják, hogy Dobrev Klára, s még inkább férje, Gyurcsány Ferenc megosztó szerepét meglovagolhatja a kormánypárt, s az utóbbi érdeke, hogy Dobrev legyen a befutó. Ezzel szemben találkoztunk olyan ellenzéki szavazóval, aki szerint Márki-Zay a „Fidesz-tégla”.

A Medián mindenesetre friss felmérést tett közzé, ennek eredménye szerint a hódmezővásárhelyi polgármester (Márki-Zay) listavezetése esetén az ellenzéki közös lista jelenleg 3 százalékkal előzné a fideszest, míg Karácsonnyal és Dobrev Klárával épp az ellenkezője igaz, a Fidesz lenne előnyben. A mérést ezerfős, országos reprezentatív mintán végezték szeptember 29-e és október 4-e között.

A jelöltek most kampányolnak, ahol csak tudnak, s az üzengetés is elkezdődött. Gyurcsány Ferenc Facebook oldalán ezt írta ki hétfőn: „Tíz év óta hallhatjuk a Fidesztől és köreitől, hogy alávalók vagyunk, hogy velünk a haza tönkremegy, hogy egyáltalán: Gyurcsány. Megszoktuk. Küzdünk ellene. Ez ahogy mondják: benne van a pakliban. De most az történik, hogy az ellenzék egy része Márki-Zay Péter vezetésével is úgy akar kormányt váltani, hogy annyit mond: Gyurcsány. Esetleg hozzáteszi, hogy Dobrev. Nincs ez rendben”

Márki-Zay a vasárnapi kampányrendezvényén az erős kijelentéseivel kapcsolatos kritikákra azt mondta, nyugodtan lehet kritizálni, vagy akár hátba is szúrni. A szavazói sem értenek vele mindenben egyet, de nagyon bíznak benne.

Az előválasztás szombatig tart.