Széchenyi-táblaképek a Barsi Ernő terem falán

A magyar tudomány ünnepét minden évben november 3-án ünnepeljük, emlékezve arra, hogy 1825-ben Széchenyi István ezen a napon ajánlotta fel birtokainak egyévi jövedelmét, amely lehetővé tette a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását. A jeles évfordulóhoz kapcsolódva a XXV. Apáczai-napok Tudományos Konferencia keretében a neveléstudomány, a tanító- és tanárképzés, a gyógypedagógia, a szociológia és szociális tanulmányok, a nyelvtudomány és kommunikáció, a bölcsészettudomány, az andragógia, a közművelődés, a humánerőforrás-fejlesztés és -tanácsadás, valamint a természettudomány területén tartottak rangos prezentációkat az Apáczai-karon.

„A plenáris előadások témáját két kiemelkedő évforduló ihlette. Egyrészt V. István király 750 esztendővel ezelőtt adományozott királyi városi rangot Győrnek, amely meghatározó történelmi esemény volt a város további fejlődését illetően. Másrészt pedig 230 esztendeje született az egyetem névadója, Széchenyi István, a városunkhoz és megyénkhez több szálon kötődő államférfi, aki nagyban hozzájárult a modern Magyarország megteremtéséhez” – fogalmazott dr. Csizmadia Zoltán dékánhelyettes a program megnyitóján. Elmondta, ezen évfordulók tiszteletére „A múltból táplálkozó jövő” címet adták az idei konferenciának, amelyen a hagyomány és a fejlődés kapcsolatát veszik górcső alá különböző tudományterületek segítségével.

A köszöntőket követően Winkler Csaba, a Széchenyi István Egyetem társadalmi kapcsolatok titkára, elnöki megbízottja mutatta be Széchenyi Emília 1910-ben készült alkotását, „A két István, szent és Széchenyi” táblaképeket, amelyek mostantól az Apáczai Csere János Kar Barsi Ernő termét díszítik, és amelyek főképén Szent István alakjában Széchenyi Istvánt fedezhetjük fel.

A konferencia plenáris ülésén dr. Nagy Szabolcs, a Veszprém Megyei Levéltár igazgatóhelyettese „Tűzkeresztség Győrnél” címmel tartott előadást gróf Széchenyi István katonai pályájáról, míg dr. Horváth József, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatóhelyettese a 17–18. századi Győr művelődésébe vezette be a hallgatóságot. Dr. Honvári János, a Széchenyi István Egyetem nyugalmazott egyetemi docense „Az iparváros, ahol a gyárak füstje már nem takarja el a kultúrát” címmel tartotta előadását. A hagyományokhoz hűen az Apáczai-napok keretében kiállítás nyílt a karon dolgozó képzőművész oktatók munkáiból.

A konferencia megnyitóján részt vett Széchenyi Tímea, a Gróf Széchenyi Család Alapítvány elnöke is.