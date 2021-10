Napokkal korábban szabadult a jánossomorjai szlovák gázoló

A Győri Járásbíróság legfeljebb egy hónapra elrendelte annak a szlovák férfinek a letartóztatását, aki kábítószer hatása alatt hétfőn hajnalban Jánossomorján halálra gázolt egy 20 éves biciklist, a munkahelyére igyekvő Viktóriát. Az ügyészség indítványa szerint a 35 éves férfi hétfő hajnali fél négy körül ütötte el a kerékpársávon szabályosan haladó fiatal lányt, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt. A férfi megállás és segítségnyújtás nélkül továbbhajtott. A baleset helyszínén maradt alkatrészdarabok és a térfigyelő kamerafelvételek alapján sikerült azonosítani a járművet, majd állampolgári bejelentés alapján fogták el Mosonmagyaróváron a zavartan viselkedő férfit. A gyorsteszt négy kábítószernek minősülő hatóanyagra jelzett pozitív értéket.

A fiatal lányt, aki a megyei bajnokságban szereplő jánossomorjai kézilabdacsapat játékosa volt, s egy helyi üzletben dolgozott, mindenki szerette a kisvárosban. A baleset estéjén közös gyertyagyújtással emlékeztek rá.

A bíróság a gázolóval szemben a legsúlyosabb, személyi szabadság elvonásával járó kényszerintézkedés elrendelését látta indokoltnak. A gyanúsított esetében reális annak a veszélye, hogy ha szabadlábon marad, akkor a büntetőeljárás során a magyar hatóságok számára elérhetetlenné válna, mivel szlovák állampolgár, sem lakóhelye, sem munkahelye nincsen Magyarországon. Amiatt is szükséges volt a letartóztatása, hogy a gázolást követően elhagyta a helyszínt, nem nyújtott segítséget. Magatartása is indokolta, hogy a gyanúsított szökésétől, elrejtőzésétől szabadlábra hagyása esetén tartani kell.

A bíróság álláspontja szerint esetében fennállna a bűnismétlés veszélye is, mert korábban külföldön háromszor volt már büntetve, legutóbb 2021. szeptember 29-én szabadult Szlovákiában. Jelenleg is van folyamatban a gyanúsítottal szemben más büntetőeljárás és további gyanúsítás is várható ellene, amely miatt az sem zárható ki, hogy a jövőben is megkísérelne újabb bűncselekményt elkövetni.

Időközben egy másik eljárásban vizsgált, szintén hétfőn, reggel 5 óra körüli időben történt baleset is, melynél egy hasonló típusú és színű járművel, Mosonmagyaróvár belterületén ütöttek el egy szabályosan közlekedő kerékpárost, egy 49 éves férfit, aki kislányáért indult volt feleségéhez. Az elkövető itt is megállás nélkül elhajtott a helyszínről. A dunaszigeti kötődésű férfi életéért a győri Petz-kórházban küzdenek, gerinctöréssel, fejsérüléssel és belső vérzéssel szállították oda.

Az ügyészség szerint „a gyanúsított terhére rótt bűncselekmények száma és minősítése változhat.”