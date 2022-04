Mi kell, forgalmi, személyi? Nem gond – szlovák okmányokat is hamisított a testvérpár

A mosonmagyaróvári rendőrök birtokába jutott információk szerint egy testvérpár Győrben az elmúlt egy évben különböző okiratok hamisításával foglalkozott, illetve e tevékenységet azóta is folyamatosan űzték. A rendőrkapitányságon az elkövetők beazonosítása, a bűncselekmény megszüntetése érdekében nyomozást indítottak 2021 márciusában.

A begyűjtött adatok alapján egyre jobban szorult a hurok az illegális üzletet folytató két férfi körül, majd a mosonmagyaróvári nyomozók a megyei rendőr-főkapitányság felderítőivel és a Győri Rendőrkapitányság rendőreivel közösen április 7-én akciót szerveztek az elfogásukra. A bűnös tevékenység leleplezése érdekében az egyenruhások a testvérek által használt irodában és mindkettőjük lakásán is kutatást végeztek, amelynek eredményeképpen különböző félkész, illetve kész okmányokat, köztük román, cseh, szlovák és német nyelvű forgalmi engedélyeket, személyi igazolványokat, mesterleveleket, 127 üres plasztikkártyát, hamisított pecséteket foglaltak le.

A nyomozás megállapította, hogy a feltételezett elkövetők a szlovák okmányokhoz Szlovákiában, míg a magyar iratokhoz Budapesten szerezték be a szükséges papíralapanyagokat. Az is kiderült, hogy bár az általuk készített iratok javarésze vezetői engedély, személyi igazolvány, orvosi igazolás, OKJ-s szakképesítést igazoló bizonyítvány, nyelvvizsga bizonyítvány, azonban információk szerint más iratok gyártását is végrehajtották, igénytől függően. A kutatás során az intézkedők kábítószergyanús anyagokat is találtak, amiket lefoglaltak, és a rendőrkapitányságon az idősebb testvér drogtesztje pozitív lett.

A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányságon a 47 éves M. Miklóst és testvérét, a 39 éves M. Tamást a nyomozók hamis közokirat készítésével vagy közokirat tartalmának meghamisításával, hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi közokirat felhasználásával elkövetett közokirat-hamisítás előkészületének vétsége, valamint kábítószer birtoklásának vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki. (Forrás: police.hu)