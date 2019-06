Vállalkozók ezreit büntethetik meg

Az állam ugyan az idei év végéig adott haladékot a vállalkozóknak arra, hogy teljesítsék az adóhivatalok számítógépes rendszerével összekötött online pénztárgépek bevezetésével összefüggő összes kötelességüket, ehhez azonban az ezzel kapcsolatos jogszabály életbe lépéséig ki kell kérniük az adóhivataltól a kasszához szükséges új kódot. „Még most is 37 ezer olyan pénztárgép van az országban, amelyeknek a tulajdonosai elmulasztották ezt a kötelességüket” – nyilatkozta Ivana Skokanová, a központi adó- és vámhivatal szóvivője, aki szerint, ha a köztársasági elnök is aláírja a jogszabályt, az pár napon belül megjelenhet a törvénytárban. Akik addig sem kérik az új kódot, azok büntetésre számíthatnak.

Skokanová elmondta:

az országban használt 240 ezer aktív pénztárgép közül eddig 203 ezernek van már új kódja.

Az eKasa néven futó projekt szabályai szerint áprilistól már az összes kezdő vállalkozónak automatikusan az adóhivatallal összekötött online pénztárgépet kell használnia. Sadovská szerint ez a szabály nem változott, így akik már rá vannak kapcsolva az adóhivatal rendszerére, azoknak ezt továbbra is használniuk kell. A régebben vállalkozóknak, vagyis akiknek már április elsejét megelőzően is voltak a vállalkozásukból származó bevételeik, azoknak erre eredetileg e hónap végéig kellett volna sort keríteniük, a napokban elfogadott módosításnak köszönhetően azonban a határidőt az idei év végéig tolták ki. Időközben ugyanis a pénzügyminisztérium is belátta, hogy a pénztárgépek forgalmazásához szükséges engedéllyel rendelkező cégek képtelenek időben kielégíteni a vállalkozók igényeit, ezek így a jogszabályban megszabott időre nem tudtak volna csatlakozni az adóhivatalok rendszeréhez. (mi)