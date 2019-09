Rég nem látott sokk az olajpiacon: hamarosan még drágábban tankolhatunk

A szaúd-arábiai Aramco állami olajvállalat egyik olajterminálját – a királyság keleti részén – szombaton érte dróntámadás; amelynek az elkövetőjeként a jemeni húszi lázadók jelentkeztek. A támadás a Huraisz olajmező Bukjak helységben levő, Abkaik nevű feldolgozóüzemét érte. Az Aramco szerint a Rijádtól 330 kilométerrel északkeletre található Abkaik „a világ legnagyobb nyersolaj-feldolgozó üzeme”.

A támadás miatt napi 5,7 millió hordónyi olaj eshet ki a szaúdi kitermelésből, ami rekordot jelent. A Bloomberg hírügynökség szerint ez több mint amekkora kiesés a kuvaiti és az iraki termelésben jelentkezett az Öbölháború alatt a ’90-es évek elején és meghaladja a Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint azt a termeléskiesést is, amit 1979-ben az iráni forradalom okozott.

„A szombati támadásokat – az olajpiacon belüli hatásukat tekintve – leginkább csak a 2001. szeptember 11-ei Egyesült Államok elleni terrortámadásokhoz hasonlíthatjuk”

– állítja Tilak Doshi, a Muse & Stancil elemzője. Az al-Dzsazíra pánarab hírtelevízió értesülése szerint hetekre lesz szükség a támadások miatt megrongálódott infrastruktúra helyreállítására.

A nyersanyagpiacok a hétvégén zárva voltak, a hétfői nyitást követően azonban kitört a pánik. A Szlovákia számára is mérvadó északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti (159 liter) ára 71,9 dollárra ugrott. Az árfolyama csaknem 12 dollárt emelkedett a hétfői kereskedésben, ami a legnagyobb elmozdulás a kontraktus történetében, 1988 óta. A százalékos elmozdulás több mint 19 százalék volt napközben, ekkora elmozdulásra az 1991-es Öbölháború óta nem volt példa. A dróntámadás során a világ olajkínálatának az 5%-a esett ki, ami jelentősen felborította az olaj keresleti és kínálati oldali egyensúlyát.

Az amerikai elnök, Donald Trump egy mikroblogbejegyzésben tudatta: tekintettel arra, hogy a Szaúd-Arábia elleni támadásnak megvan a hatása az olajárakra, felhatalmazta az energetikai tárcát és az illetékes hivatalokat az amerikai stratégiai olajtartalék megnyitására. Mint írta: meghatározott mennyiségű nyersolajról van szó, amely elég a piacok megfelelő ellátásához. Az amerikai sajtó már vasárnap délelőtt az energetikai minisztérium egyik meg nem nevezett tisztségviselőjére hivatkozva közölt értesüléseket arról, hogy a kormány kész megnyitni a mintegy 645 millió hordónyi stratégiai olajtartalékának egy részét. Elemzők arra számítanak, hogy Washington jelzése visszafoghatja az emelkedő olajárat.

Az amerikai Cambiar Investors befektetési igazgatója szerint a szaúdi eseményeknek csak rövid távú hatása lesz a piacokra, véleménye szerint az olajpiac jelenleg amúgy is túlkínálattal küszködik, így rövidebb távon kis felmentés érkezett, de ez aligha befolyásolná a hosszú távú képet. Bob McNally, a Rapidan Energy elemzője elmondta:

ha az olajkiesés csak pár napos lesz, az olaj ára nagyjából 20 dollárral nőhet, ha azonban eléri az egy hónapot, az olaj hordónkénti ára elérheti a 100 dollárt is.

Garry Ross, a Black Gold Investors elemzője szerint hasonló támadások ráadásul bármikor megismétlődhetnek, amit az olajpiacnak be kell építenie az áraiba.

Lukáš Kovanda, a Czech Fund elemzője szerint a hétvégi robbantások és a kőolaj tegnapi árrobbanását hamarosan a szlovákiai autósok is megérezhetik. Hogy pontosan mennyivel is nőhetnek az árak, az Kovanda szerint attól is függ, hogy mikorra sikerül a korábbi szintre hozni a szaúdi olajszállításokat. Kovanda is elismeri, hogy ha ez egy hónapig is eltartana, akkor a kőolaj hordónkénti ára elérheti a 100 dollárt is. Ez utóbbi esetben a Czech Fund elemzője szerint a 95-ös oktánszámú benzin literenkénti átlagára Szlovákiában a jelenlegi 1,35 euróról akár 1,80 euróra is nőhetne, amire azonban a reményei szerint nem kerül sor. (mi, TASR, MTI)