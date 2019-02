Kártyával is lehet fizetni a postahivatalokban

A kártyás fizetés bevezetése része a Szlovák Posta új, tavaly ősszel elfogadott Posta 2020 névre keresztelt stratégiájának. Szlovákiában jelenleg 1576 postafiók működik, beleértve a szerződéses partnerek, így például az önkormányzati hivatalok által üzemeltetetteket is. Közülük a most bevezetett újítás csak öt kisebb, korlátozott üzemmódban működő fiókot nem érint.

Eddig a postahivatalokban csak a Postabank kártyáival lehetett fizetni.

„Február elejétől csaknem az összes hivatalban lehetővé tettük, hogy más pénzintézetek által kiadott kártyákkal is fizethessenek az ügyfeleink bármilyen szolgáltatásért”

– nyilatkozta Peter Helexa, a Szlovák Posta vezérigazgatója. Az intézkedés a Szlovákiában leginkább használt kártyákra (Visa, Mastercard, Maestro, Diners Club) vonatkozik. A kártyás fizetésért a posta nem számol fel külön díjat, vagyis gyakorlatilag ugyanúgy fizethetünk, mint az üzletekben. Nem szabtak meg alsó értékhatárt sem, így bármilyen pénzösszeget megtéríthetünk kártyával is. „A kártyás fizetéssel szeretnénk elérni, hogy egyre többen vegyék igénybe a csomagküldő szolgáltatásinkat, amelyekért az ügyfelek már kártyával is fizethetnek, ami a postának is megtakarítást jelent” – tette hozzá Helexa. A vezérigazgató szerint a terveik között szerepel, hogy már idén bevezetik a kártyás fizetés lehetőségét a futárszolgáltatásaik esetében is. (mi, TASR)