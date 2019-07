A külföldi nyaraláson is többet ér a pénzünk

A nyári szünet kezdetével beindul az utazási csúcsszezon, és ezzel együtt a számítgatás is, hogy mennyi pénzt vigyünk magunkkal a kiszemelt üdülőhelyre. Ehhez nyújthat segítséget az UniCredit Bank legfrissebb elemzése, amely azt vette górcső alá, hogy mennyit is ér a pénzünk külföldön.

Pozsony | A nyári szünet kezdetével beindul az utazási csúcsszezon, és ezzel együtt a számítgatás is, hogy mennyi pénzt vigyünk magunkkal a kiszemelt üdülőhelyre. Ehhez nyújthat segítséget az UniCredit Bank legfrissebb elemzése, amely azt vette górcső alá, hogy mennyit is ér a pénzünk külföldön.

„Az éves rendszerességgel közzétett elemzésünkben ezúttal is azt vizsgáltuk, hogy mennyit is ér a szlovák százeurós a kiemelt üdülőhelyeken” – nyilatkozta Ľubomír Koršňák, az UniCredit Bank elemzője. Az alap tehát az, hogy a „szlovák” 100 eurósból Szlovákiában 100 eurónak megfelelő árut vagy szolgáltatást engedhetünk meg magunknak.

„A szlovákiai turisták tíz legkedveltebb üdülőhelyén átlagosan 3 százalékkal magasabbak az árak, mint Szlovákiában. Ezekben 100 euróért annyi árut vásárolhatunk, amennyiért Szlovákiában csupán 97 eurót fizetnénk. A jó hír azonban az, hogy az elmúlt években látványos javulást tapasztaltunk. A tíz évvel ezelőttihez képest több mint 14, a tizenöt évvel korábbihoz képest pedig 32 százalékkal nőtt a vásárlóerőnk”

– tette hozzá Koršňák.

Az UniCredit által vizsgált országok közül számunkra idén is Egyiptom a legolcsóbb, ott a 100 eurónkért annyi árut vásárolhatunk, amiért Szlovákiában 232 eurót fizetnénk, vagyis „képletesen mondva” a szlovák százeurós Egyiptomban 232 eurót ér. A másik végletnek ezúttal is Svájc számít, amely a szlovákiai turisták számára a legdrágább. Száz euróért ott csupán annyi árut vehetünk, amennyiért Szlovákiában 41 eurót fizetnénk, vagyis Svájcban a szlovák 100 eurós átlagosan 41 eurót ér.

„Az elemzésünk legfontosabb tanulsága, hogy a biztonságért fizetnünk kell, hiszen a balkáni és nyugat-európai üdülőhelyek átlagos árszintje jóval nagyobb, mint a közel-keleti és észak-afrikai országoké”

– mondta Koršňák. Állítását a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) legfrissebb jelentése is alátámasztja, amely szerint az elmúlt időszakban a szlovákiai turisták az olyan észak-afrikai országokban voltak kitéve leginkább egy esetleges terrortámadásnak, mint Egyiptom, Tunézia vagy Marokkó. Mindezt figyelembe véve nem csoda, hogy míg a szlovák 100 eurós Egyiptomban 232, Tunéziában 207, Marokkóban 147, Törökországban pedig 185 eurót ér, Horvátországban ez csupán 105, Görögországban 82, Olaszországban 66, Németországban 64, Franciaországban pedig 62 euró.

Koršňák szerint az európai üdülőhelyek közül e tekintetben továbbra is Bulgária számít a legelfogadhatóbb célpontnak, hiszen a biztonság mellett viszonylag alacsony árakat kínál. A szlovák 100 eurós ott átlagosan 144 eurót ér. Nagyjából hasonló a helyzet Romániában és Montenegróban is. Azok sem járnak azonban rosszul, akik a környező országokat választják, Csehországban ugyanis a százasunk 102, Magyarországon 112, Lengyelországban pedig 122 eurót ér. Az egyedüli kivétel Ausztria, ahol ez csupán 59 euró.

Arról sem szabadna azonban megfeledkeznünk, hogy a fent említett országos átlagok enyhén torzítanak, az egyes régiók között ugyanis lényeges különbségek vannak. A fővárosok és a kiemelt üdülőhelyek többnyire drágábbak, mint a kevesebb turistát vonzó régiók. „Az olyan ismert bulgáriai üdülőhelyeken, mint például Várna vagy Burgasz csupán 20-25 százalékkal alacsonyabbak az árak, mint Szlovákiában, és az ottani éttermekben még ennél is kisebb a különbség. Hasonló a helyzet Horvátországban is, amely ugyan 5 százalékkal olcsóbbnak számít, mint Szlovákia, a felkapott tengerparti üdülőhelyek azonban akár 10-20 százalékkal is drágábbak lehetnek a szlovákiai átlagnál” – mondta Koršňák. (mi)