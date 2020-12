Gyalogolni karanténban is lehet

A szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében a rendszeres sétának legalább akkora szerepe van, mint a futásnak vagy bármilyen aktív testmozgásnak, hiszen már a kis intenzitású mozgásfajták is segítik ideális szintre hozni a vérnyomást, és csökkenteni a koleszterinszintet. Ezek pedig jelentősen hozzájárulnak a szív egészségének megőrzéséhez.

Megnöveli a tüdőkapacitást

A napi sétával megmozgatjuk az izmainkat, melyeknek szükségük van a megfelelő oxigénbevitelre. A rendszeres mozgás ennek megfelelően megdolgoztatja a tüdőnket, melynek hosszú távon jelentősen javul a kapacitása, illetve több oxigént is tud juttatni az izmoknak, szerveknek.

Erősíti a csontokat

A napi 15 perc séta megnöveli a csontsűrűséget, ami jelentősen csökkenti több betegség kialakulásának esélyét is. A séta az ízületek egészségére is pozitív hatással van. Kutatások szerint naponta legalább 30 perc sétával az ízületi gyulladások ellen is sokat tehetünk.

A testsúly csökkentése

A testsúly csökkentéséhez és az izmok erősítéséhez is hozzájárulhat a napi rendszerességű séta. A napi mozgás különösen jól edzi a testtartásunkért felelős, úgynevezett tónusos izmokat, mint a törzs vagy a láb izmait.

Jobb látás

Sokaknak lehet meglepő, de a séta még a látásunknak is jót tehet, például csökkenti a zöld hályog kialakulásának esélyét. A monitor előtt ülőmunkát végző emberek szemének, illetve azoknak, akiknek a szeme állandóan közelre fókuszál, jót tehet, hogy séta közben több inger is éri a szemüket. A szem izmai ilyenkor folyamatosan mozognak, hiszen egyszerre kell a távolban történő eseményekre, illetve a közvetlen környezetre is figyelnünk. A cukorbetegség megelőzése A sétának még a futásnál is komolyabb szerepe van a cukorbetegség megelőzésében. Mindkét mozgásforma növeli a szervezetben a glükóztoleranciát, ami azt mutatja, hogy a sejtek milyen arányban képesek felhasználni a vércukrot. A cukorbetegség elkerülése a jobb testi erőnléttel, illetve az egészségesebb életmóddal is összefügg. Jobb alvás Az esti séta jelentősen javítja az alvás minőségét, ami pedig az egészség megőrzésének egyik legfontosabb alapja.

Mérséklődik az asztmás roham

Séta során a mozgásunk kevésbé irritálja a légcsatornáinkat, mint a nagyobb intenzitást igénylő sportok során, ezért különösen ajánlott a gyaloglás az asztmás betegeknek. Növekedő kreativitás A séta egyik legnagyobb előnye, hogy oxigént pumpálhatunk közben az agynak, mellyel javul a problémamegoldó képességünk, valamint nő a kreativitásunk is.

Elégedettség

Már napi 15 perc séta is elég ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat testileg és szellemileg egyaránt. A testünk erősödik, miközben a szerveink jobban működnek.

(b-u)